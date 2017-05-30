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Одіозну заяву Путіна про "російську" Анну Ярославну в АПУ назвали оманою і нагадали хто у Франції вшановує Анну Київську
30 травня 2017, 17:10 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
Під час перемовин з Еммануелем Макроном президент РФ Володимир Путін прирахував Анну Ярославну до росіян. В Адміністрації Президента України відповіли на заяву президента РФ Володимира Путіна стосовно "росіянки Анни Ярославни".
Так, за словами заступника голови АП Дмитра Шимківа, російський президент Володимир Путін "намагався ввести в оману", назвавши Анну Ярославну руською.
"Мої дорогі французькі друзі, президент Росії Путін намагався ввести вас в оману сьогодні - Анна Київська, королева Франції, з Києва, не з Москви (на той час Москва навіть не існувала)", - написав він на сторінці у Facebook.
Крім того, він зауважив, що саме українська громада у Франції шанує пам'ять Анни в Санлісі, де вона заснувала монастир.
"До речі, знамените Реймське Євангеліє, яке використовувалося під час коронацій французьких королів, спочатку було власною книгою Анни з відомої бібліотеки Ярослава Мудрого, її батька - великого князя Київського", - додав Шимків.
Також заступник голови АПУ порадив звернути увагу на знак Ярослава Мудрого. "Вам потрібні ще інші докази походження Анни Київської?" - підкреслив він.
Як вже РІСУ повідомляла, українці Франції щорічно відзначають День Анни Ярославни. У містечку Санліс, де жила і діяла донька Ярослава Мудрого Анна, королева Франції, традиційно відбувається День відзначення тисячолітніх зв’язків між Україною і Францією. Церкву в містечку Санліс українська греко-католицька єпархія придбала на гроші меценатів, переважно з України. Там організували Культурний Центр Анни Ярославни. Очолює єпархію владика Борис (Ґудзяк), правлячий архиєрей єпархії святого Володимира у Парижі для українців греко-католиків у Франції, Швейцарії та країнах Бенелюксу.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".