Помер єпископ-емерит УГКЦ в Аргентині

Єпископ-емерит греко-католицької єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Аргентині Михайло Микицей (Miguel Mykycej) помер 20 травня у Буенос-Айресі. Похорони владики, який керував вказаною єпархією у 1998–2010 роках, відбудуться 22 травня.

Владику Михайла Микицея поховають на українському цвинтарі у передмісті Буенос-АйресаMonte Grande, повідомив кореспонденту РІСУ Володимиру Морозу голова Українського культурно-освітнього товариства «Просвіта» в Аргентині Юрій Данилишин.

«Владика Михайло помер надвечір 20 травня (різниця між часом Києва і Буенос-Айреса становить +6 годин). Щойно відбулася перша панахида, – розповів Ю. Данилишин о 19 год. за київським часом 21 травня. – Ще буде парастас, а зранку 22 травня відправлять панахиду і владику поховають на українському цвинтарі Monte Grande, що у передмісті Буенос-Айреса».

Владика-емерит Михайло Микицей проживав та упокоївся у єпископській резиденції при катедрі Покрови Пресвятої Богородиці у столиці Аргентини.

Майбутній єпископ народився 17 жовтня 1934 р. у селі Гороходина теперішнього Богородчанського району Івано-Франківської області. Коли йому було 4 роки, батьки Василь і Марія з дітьми, а їх було шестеро, емігрували до Параґваю. У 1945 р. Микицеї перебралися у передмістя Буенос-Айреса під назвою Авеллянеда.

У 1948–1957 рр. Михайло Микицей навчався у семінарії отців оріоністів, де здобув диплом шкільного учителя. У 1953–1954 рр. він пройшов новіціят і 12 лютого 1954 р. склав перші монаші обіти. У 1959–1962 рр. навчався в Римі у Папському Латеранському університеті. Отримав піддияконські свячення від єпископа Івана Бучка, дияконські – єпископа Андрія Сапеляка (у 1962 р.). 21 квітня 1963 р. отримав священичі свячення від Глави УГКЦ Патріарха Йосифа Сліпого.

Того ж року повернувся до Аргентини, де працював учителем і директором народної школи до 1984 р. Відтак служив для вірних греко-католиків у провінціях Чако і Формоза. Із 1990 р. іменований Папою Іваном Павлом ІІ єпископом-помічником української єпархії в Аргентині. Єпископські свячення отримав від владик Андрія Сапеляка, Єфрема Кривого та Абелардо Франциско Сильви 14 жовтня 1990 р. У 1998–1999 рр. – Апостольський адміністратор цієї єпархії. У 1999–2010 рр. – єпарх.

До слова, наступником владики Михайла Микицея у єпархії Покрови в Аргентині в якості Апостольського адміністратора був теперішній Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук). Теперішній єпарх – Даниїл Козлинський.

Загалом в Аргентині нараховують приблизно 150 тис. вірних УГКЦ, є 17 парохій, 37 церков і каплиць, три доми, в яких служать Літургії.