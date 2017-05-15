У Будапешті побудують український храм

У приміщенні Державного секретаріату Угорщини в справах релігії і національних меншин Міністерства людських ресурсів 17 травня відбулася офіційна зустріч п. Мікловша Шолтиса, Державного секретаря Міністерства людських ресурсів Угорщини, з представниками української дипломатії та громади.

У ході зустрічі сторони домовилися про будівництво храму УГКЦ в Будапешті. Угорський уряд, в свою чергу, запевнив у сприянні будівництва українського храму та в фінансовій підтримці.

Як йдеться у повідомленні Департаменту інформації УГКЦ, Глава УГКЦ Патріарх Святослав нещодавно брав участь у посвяченні курії Гайдудорозької митрополії в Угорщині. Глава Церкви, який спільно з кардиналом Петером Ердьо, Примасом Угорської Римо-Католицької Церкви, очолив Чин освячення і отримав від кардинала запрошення з офіційним візитом відвідати Будапешт.

Отець Дам'ян Габорій, священик для українців в Угорщині, розповів: «Українська громада в Будапешті вже дозріла до того, щоб мати свій храм, який повинен стати центром духовного життя для українців в Угорщині. За останнє півріччя наша громада провадила богослужіння вже в трьох храмах. На це були політичні й технічні причини. Постійна зміна місця та часу богослужінь негативно впливає на громаду. Сподіваємося, що побудова храму вирішить усі ці проблеми, які ми досвідчили за останній період. Нещодавно Угорський уряд поінформував, що хоче прийняти офіційно понад 200 тисяч українців на роботу. Очікуємо, що приїде багато наших вірних. Тому будівництво українського храму в Будапешті є справою актуальною і невідкладною».

На зустрічі від української сторони були: Любов Непоп, Надзвичайний і Повноважний посол України в Угорщині, Іштван Балог, український дипломат, Ярослава Хортяні, представник українців в Угорському парламенті, Юрій Кравченко, голова Державного самоврядування Українців в Угорщині, Олег Турик, представник від релігійної громади, та о. Дам'ян Габорій, відповідальний за розвиток УГКЦ в Угорщині.

Довідка:

Душпастирство українців в Угорщині здійснюється під патронатом владики Йосифа (Міляна), Єпископа-помічника Київського, голови Пасторально-міграційного відділу УГКЦ.

Духовну опіку провадить о. Дам'ян Габорій, священик Київської архиєпархії УГКЦ, який протягом п’яти років раз на місяць відвідував із душпастирським візитом українців в Угорщині. Від минулого року душпастир перебуває в Будапешті та опікується вірними УГКЦ в Угорщині.

У Будапешті діє парафія Покрови Пресвятої Богородиці, яка збирається на богослужіння в храмі РКЦ Святого Михаїла.