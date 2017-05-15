Глава УГКЦ очолить в Італії Молебень за Україну

У рамках офіційного візиту до архиєпархії Перуджі, обласного центру регіону Умбрія (Італія), 18 травня о 14:30 Патріарх Святослав зустрінеться з українською громадою та очолить Молебень за Україну. Після молитви Глава УГКЦ виголосить проповідь до українських мігрантів, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Візит Предстоятеля УГКЦ до архиєпархії Перуджі розпочнеться 17 травня на запрошення кардинала та архиєпископа Гвалтєро Басетті. У перший день його візиту передбачена спільна молитва та зустріч із ченцями францисканського ордену на гробі св. Франциска в м. Асиж.

Наступного дня Блаженніший Святослав відвідає могилу в м. Урбанія слуги Божої Марії Терези Карлоні, тісно пов’язаної з особою патріарха Йосифа Сліпого під час його сибірського ув’язнення та після його звільнення. О 14:30 в катедральному соборі Святого Лоренцо м. Перуджія відбудеться спільна молитва з українськими мігрантами за Україну, а відтак Блаженніший Святослав зустрінеться з представниками та волонтерами доброчинної організації “Гомена”.

19 травня Глава УГКЦ візьме участь у відкритті філософської конференції в перуджанському університеті, а після обіду відвідає молодіжний реабілітаційний центр наркозалежних осіб, буде разом з ними молитися та виголосить для них духовну науку.