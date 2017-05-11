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В УПЦ КП створили Європейський екзархат
14 травня 2017, 12:34 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
Священний Синод УПЦ КП 13 травня прийняв рішення про створення Європейського Екзархату Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Очолить новостворену церковну структуру архиєпископ Рівненський і Острозький, голова Синодального управління зовнішніх церковних зв’язків Іларіон (Процик.
Як повідомляє офіційний сайт УПЦ КП, Синод ухвалив включити до складу Європейського екзархату Української Православної Церкви Київського Патріархату Паризьку єпархію та парафії УПЦ КП в країнах Європейського Союзу та у Швейцарській Конфедерації.
За даними сайту, у складі УПЦ КП у Європі станом на 13 травня 2017 р. діють 44 парафії: Нідерланди – 2, Угорщина – 1, Італія – 8, Франція – 6, Швеція – 5, Німеччина – 6, Іспанія – 3, Португалія – 5, Чехія – 1, Великобританія – 1, Литва – 1, Фінляндія – 1, Австрія – 1, Словенія – 1, Греція – 1, Швейцарія – 1.
У Франції діє єпархія, яку очолює митрополит Паризький Михаїл (Лярош). Інші парафії перебувають під опікою архиєпископа Рівненського і Острозького, голови Синодального управління зовнішніх церковних зв’язків Іларіона.
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