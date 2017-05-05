Значну частину парафіян Православної Церкви у Нідерландах складають українці, стверджують в УПЦ (МП)

У Гаазі 3 травня відбулася зустріч клірика Запорізької єпархії УПЦ (МП) протоєрея Костянтина Максимова зі співробітниками Посольства України у Королівстві Нідерланди, повідомляє сайт УПЦ.

У зустрічі взяли участь перший секретар з політичних питань та культури Наталія Клімкіна, а також радник з дипломатичних питань Іван Гульпа.



Як йдеться у повідомленні, з благословення глави УПЦ (МП) і архиєпископа Брюссельського і Бельгійського, Гаазького і Нідерландського Симона, єрарха РПЦ, клірик Запорізької єпархії протоєрей Костянтин Максимов звершує пастирське служіння в Голландії, де допомагає опікуватися українською діаспорою.



Під час бесіди були обговорені питання щодо духовної опіки української діаспори в Нідерландах. Протоєрей Костянтин Максимов розповів про життя української громади та поширення православної віри в королівстві. Священик повідомив, що значну частину парафіян Православної Церкви у Нідерландах складають саме українці.