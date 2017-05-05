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Значну частину парафіян Православної Церкви у Нідерландах складають українці, стверджують в УПЦ (МП)
5 травня 2017, 12:03 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
У Гаазі 3 травня відбулася зустріч клірика Запорізької єпархії УПЦ (МП) протоєрея Костянтина Максимова зі співробітниками Посольства України у Королівстві Нідерланди, повідомляє сайт УПЦ.
У зустрічі взяли участь перший секретар з політичних питань та культури Наталія Клімкіна, а також радник з дипломатичних питань Іван Гульпа.
Як йдеться у повідомленні, з благословення глави УПЦ (МП) і архиєпископа Брюссельського і Бельгійського, Гаазького і Нідерландського Симона, єрарха РПЦ, клірик Запорізької єпархії протоєрей Костянтин Максимов звершує пастирське служіння в Голландії, де допомагає опікуватися українською діаспорою.
Під час бесіди були обговорені питання щодо духовної опіки української діаспори в Нідерландах. Протоєрей Костянтин Максимов розповів про життя української громади та поширення православної віри в королівстві. Священик повідомив, що значну частину парафіян Православної Церкви у Нідерландах складають саме українці.
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