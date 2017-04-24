Відень втретє зустрічає Український ярмарок від громади УГКЦ

Уже третій рік поспіль австрійська столиця зустрічає Український ярмарок, який традиційно організовує Українська греко-католицька парафія св. Варвари спільно з діаспорою у центрі Відня. У неділю, 23 квітня, у дворі біля церкви з благословенням розпочався благодійний захід, який також символічно відкрив Дні української культури у Відні.

«Ми вже маємо стабільний прогноз погоди перед початком ярмарку, – усміхається Ольга Латікайнен, співорганізатор заходу. – Кожного року, за тиждень до ярмарку, погода різко погіршується, а у переддень падає дощ. Щоразу я телефоную отцю Тарасу Шагалу і питаю, чи будемо скасовувати захід, але він відмовляється і на ранок виходить сонце».

Символічний майданчик для українців та благодійних проектів організовують віряни з парафії св. Варвари УГКЦ у Відні спільно з Товариством української молоді в Австрії, за підтримки суботніх шкіл «Ерудит» та «Уранія». На ярмарку представлені різноманітні вироби українських майстрів, традиційні мистецтва – петриківський розпис та писанкарство, пропонуються майстер-класи та гастрономічні частування. Не оминають увагою і дитячі програми – вони співають гаївок та долучаються до популярно-наукових розваг.

Щороку зібрання має на меті підтримати і благодійні проекти – цьогорічною стала ініціатива від волонтерів з УКУ «Міст поколінь», в рамках якого молоді люди будуть наводити мости між молодим і старшим поколіннями. Активісти планують відвідувати літніх людей та надавати їм посильну допомогу, у тому числі пропонувати своє спілкування та обмінюватись досвідом.

Олена, представниця Української суботньої школи Urania, вже чотири роки мешкає у Відні. Проводить благодійний безпрограшний аукціон та підкреслює, що це чудова нагода зустрітись з усіма українцями окрім недільної Служби у храмі. На заході можна зустріти як мешканців Львова та західної України, так і представників діаспори з Мюнхена, Брно та інших міст і країн Європи.

Ярмарок завжди проводиться волонтерами після Великодня і розпочинається з молитви. Отець Тарас Шагала, який і започаткував ініціативу, вважає за необхідне давати простір для зустрічі українців та для знайомства австрійців з культурою.

Разом з тим, Український ярмарок став символічним початком паралельного тижневого заходу – Днів Української культури у Відні. Протягом 23 квітня – 7 травня організатори пропонують різноманітні культурні заходи, серед яких виставка петриківського розпису, майстер-класи, благодійні концерти та багато іншого. Повідомляє кореспондент РІСУ Тетяна Калениченко.