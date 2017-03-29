Східні католицькі єпископи США зустрілися в Сант Луіз

1 квітня 2017, 17:23 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

29-30 березня 2017 року владики Східних Католицьких Церков у США зустрілися в центрi Маронітської Церкви в місті Сант Луіз. З УГКЦ на зустрічі брали участь Митрополит Стефан (Сорока), владики Павло (Хомницький), Богдан (Данило) та Іван (Бура).

Владики всіх 18 Східних Католицьких Церков, які мають структури в США зустрічаються двічі на рік, щоб обговорити пасторальні питання життя Церкви. Серед питань розглядали: служіння Католицької допоміжної асоціації (Catholic Relief Service), програму «Жива парафія - місце зустрічі з живим Христом», катехитичне навчання, поміч потерпілим християнам на Близькому Сході та Україні та планували пасторальні заходи й наукові семінари. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:УГКЦ у США
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