Східні католицькі єпископи США зустрілися в Сант Луіз

29-30 березня 2017 року владики Східних Католицьких Церков у США зустрілися в центрi Маронітської Церкви в місті Сант Луіз. З УГКЦ на зустрічі брали участь Митрополит Стефан (Сорока), владики Павло (Хомницький), Богдан (Данило) та Іван (Бура).

Владики всіх 18 Східних Католицьких Церков, які мають структури в США зустрічаються двічі на рік, щоб обговорити пасторальні питання життя Церкви. Серед питань розглядали: служіння Католицької допоміжної асоціації (Catholic Relief Service), програму «Жива парафія - місце зустрічі з живим Христом», катехитичне навчання, поміч потерпілим християнам на Близькому Сході та Україні та планували пасторальні заходи й наукові семінари. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.