Львів’яни провели толоку на українському цвинтарі в Польщі

30 березня 2017, 10:08 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

Працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля», що при Львівській обласній раді, провели передвеликодню толоку на українському греко-католицькому цвинтарі у селі Старий Люблинець Любачівського повіту Підкарпатського воєводства Республіки Польща.

Під час толоки пошуковці з «Долі» упорядкували могили українських масових захоронень, прибрали територію від сухого листя та гілля, пообрізали кущі та дерева, відремонтували металеву огорожу кладовища, – передає власкор ІА Zik.

«Відрадно те, – зазначив у коментарі заступник директора КП ЛОР «Доля» Володимир Харчук, – що до акції з благоустрою українських поховань на Закерзонні долучилися також настоятель української греко-католицької релігійної громади отець Іван Тарапацький з Любачева та Павло Стрілка – український активіст, голова Спілки українців-політв’язнів і репресованих у Польщі, який мешкає в Перемишлі. Саме він допоміг з обладнанням для зварювальних робіт – привіз із собою потрібний апарат, а також залучив  спеціаліста».

Слід зазначити, що пошуковці КП ЛОР «Доля» із самого початку заснування підприємства взяли на себе благородну місію з упорядкування українських поховань у Польщі. Щорічно вони перед великими святами виїжджають на Закерзоння, щоб упорядкувати українські цвинтарі, помолитися біля могилам українців та запалити свічки пам’яті.

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теги до статті:УГКЦ в Польщі
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Останні коментарі

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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