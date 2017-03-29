- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Львів’яни провели толоку на українському цвинтарі в Польщі
30 березня 2017, 10:08 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
Працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля», що при Львівській обласній раді, провели передвеликодню толоку на українському греко-католицькому цвинтарі у селі Старий Люблинець Любачівського повіту Підкарпатського воєводства Республіки Польща.
Під час толоки пошуковці з «Долі» упорядкували могили українських масових захоронень, прибрали територію від сухого листя та гілля, пообрізали кущі та дерева, відремонтували металеву огорожу кладовища, – передає власкор ІА Zik.
«Відрадно те, – зазначив у коментарі заступник директора КП ЛОР «Доля» Володимир Харчук, – що до акції з благоустрою українських поховань на Закерзонні долучилися також настоятель української греко-католицької релігійної громади отець Іван Тарапацький з Любачева та Павло Стрілка – український активіст, голова Спілки українців-політв’язнів і репресованих у Польщі, який мешкає в Перемишлі. Саме він допоміг з обладнанням для зварювальних робіт – привіз із собою потрібний апарат, а також залучив спеціаліста».
Слід зазначити, що пошуковці КП ЛОР «Доля» із самого початку заснування підприємства взяли на себе благородну місію з упорядкування українських поховань у Польщі. Щорічно вони перед великими святами виїжджають на Закерзоння, щоб упорядкувати українські цвинтарі, помолитися біля могилам українців та запалити свічки пам’яті.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Верховній Раді пропонують заборонити в Україні аборти за бажанням жінки - законопроект | 30 березня 2017, 12:20 | Релігія і суспільство
Патріарх Кирил знайшов винуватців революції 1917 року | 30 березня 2017, 11:12 | Світові
У Грузії в ущелині Ілто виявлено стародавній храм IV-XI ст. | 30 березня 2017, 10:45 | Історія, археологія
У Вінниці активісти протестували проти посягань УПЦ (МП) на пам'ятку архітектури національного значення | 30 березня 2017, 10:37 | Протести і конфлікти
Львів’яни провели толоку на українському цвинтарі в Польщі | 30 березня 2017, 10:08 | Українці поза Україною
Популярні статті місяця
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 15 березня 2017, 10:58
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
Останні коментарі
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.