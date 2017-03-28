У Римі вшанували пам’ять Патріарха УГКЦ Йосифа (Сліпого)

26 березня в соборі Святої Софії в Римі відбувся музичний вечір пам’яті Патріарха Йосифа (Сліпого). Захід відбувся з ініціативи товариства “Свята Софія” в рамках відзначення ювілею 125-ї річниці з дня народження Ісповідника віри.

Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, у виконанні хору Асоціації консортів Міністерства закордонних справ (“l’Associazione Consorti del Ministero degli Affari Esteri” - Italia) спільно з “Kyiv Baroque Consort” – Україна, у соборі Святої Софії звучав твір “Stabat Mater”. Почуття скорботи та страждання Пресвятої Богородиці, котра стоїть під хрестом свого сина, було передано завдяки високопрофесійному виконанню музикантів та хористів італійсько-українського колективу через твір барокової музики композитора Джіроламо Абоса. Концерт відбувся під керівництвом Nancy Milesis Romano, дружини колишнього посла України в Італії. Саме з її ініціативи народився спільний україно-італійський колектив професійних музикантів та працівників Міністерства закордонних справ Італії. Хор виступав у найпрестижніших музичних залах різних країн світу, у його виконанні можна почути музику періоду Античності, Відродження та Бароко.

Вибір композиції “Stabat Mater” є невипадковим, адже перегукується з життєвим шляхом поневірянь та сибірської неволі патріарха Йосифа.

На початку концерту гостей привітав о. Марко Семеген, президент товариства “Свята Софія”, він наголосив на духовному та історичному значенні собору Святої Софії, фундатором та будівничим якого є світлої пам’яті патріарх Йосиф. Після цього гостей ознайомили з віхами біографії та життєвого шляху Глави переслідуваної Церкви.

Як йдеться у повідомленні, головним завданням цього культурно-мистецького заходу було відкрити постать Патріарха Йосифа іноземній аудиторії, вшанувати його постать на міжнародному рівні. Серед запрошених гостей були представники структур Ватикану, римського вікаріату, дипломатичних відомств, іноземних церковних та світських організацій, представники міжнародних ЗМІ тощо.