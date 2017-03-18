- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
«Я хочу бути мостом між різними єпархіями нашої Церкви у світі», - Глава УГКЦ в Аргентині
25 березня 2017, 17:56 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
24 березня в парафії Святих апостолів Петра і Павла міста Леандро Н. Алем, Місіонес, Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, у рамках свого пастирського візиту до української греко-католицької єпархії в Аргентині відслужив Божественну Літургію.
Співслужили з Главою УГКЦ: владика Даниїл (Козлінський), Єпарх єпархії Покрови Пресвятої Богородиці, о. Роман Заміховський, парох цієї парафії, о. Гектор Зіммер, о. Тарас Гавришко та о. Нестор Гарапчук.
На Літургії були також сестри василіанки, мер міста Леандро Н. Алем Дієго Гораціо Сарторі та численні вірні цієї парафії.
“Для мене велика радість могти знову повернутися до цієї гарної парафії, зустрітися з кожним із вас, поділитися з вами особливостями росту парафіяльного життя, - наголосив Блаженніший Святослав. - Я хочу бути тим мостом між різними єпархіями нашої Церкви у світі! Хочу, щоб ви знали, що Церква-матір переживає за вас, молиться за вас і також просить про молитву за нас у цей нелегкий час війни в Україні. Хай Матір Божа завжди буде нашою небесною покровителькою!” - додав на завершення архиєрей. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Папа Франциск у міланській в’язниці Сан Вікторе пообідав з в’язнями | 25 березня 2017, 18:50 | Ватикан
Будуть канонізовані діти, яким у Фатімі являлася Пресвята Богородиця | 25 березня 2017, 18:38 | Ватикан
Представник Ватикану в ООН закликав берегти воду, екологію та поважати гідність людини | 25 березня 2017, 18:23 | Ватикан
Патріарх Філарет від імені УПЦ КП привітав СБУ з 25-літтям створення цієї служби | 25 березня 2017, 18:07 | Державно-конфесійні стосунки
«Я хочу бути мостом між різними єпархіями нашої Церкви у світі», - Глава УГКЦ в Аргентині | 25 березня 2017, 17:56 | Українці поза Україною
Популярні статті місяця
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 15 березня 2017, 10:58
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
Останні коментарі
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.