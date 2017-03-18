«Я хочу бути мостом між різними єпархіями нашої Церкви у світі», - Глава УГКЦ в Аргентині

25 березня 2017, 17:56 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

24 березня в парафії Святих апостолів Петра і Павла міста Леандро Н. Алем, Місіонес, Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, у рамках свого пастирського візиту до української греко-католицької єпархії в Аргентині відслужив Божественну Літургію.

Співслужили з Главою УГКЦ: владика Даниїл (Козлінський), Єпарх єпархії Покрови Пресвятої Богородиці, о. Роман Заміховський, парох цієї парафії, о. Гектор Зіммер, о. Тарас Гавришко та о. Нестор Гарапчук.

На Літургії були також сестри василіанки, мер міста Леандро Н. Алем Дієго Гораціо Сарторі та численні вірні цієї парафії.

“Для мене велика радість могти знову повернутися до цієї гарної парафії, зустрітися з кожним із вас, поділитися з вами особливостями росту парафіяльного життя, - наголосив Блаженніший Святослав. - Я хочу бути тим мостом між різними єпархіями нашої Церкви у світі! Хочу, щоб ви знали, що Церква-матір переживає за вас, молиться за вас і також просить про молитву за нас у цей нелегкий час війни в Україні. Хай Матір Божа завжди буде нашою небесною покровителькою!” - додав на завершення архиєрей. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:УГКЦ в Аргентині
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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