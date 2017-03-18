Глава УГКЦ з Послом України в Аргентині обговорили співпрацю дипломатів з громадами УГКЦ

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав, який перебуває з душпастирським візитом в Аргентинській Республіці, 18 березня відвідав Посольство України в Аргентині.

У ході бесіди Посла України Юрія Дюдіна з Блаженнішим Святославом, в якій також узяв участь владика Даниїл (Козлинський), Апостольський адміністратор єпархії Покрови Пресвятої Богородиці, були обговорені актуальні питання внутрішньої ситуації в Україні та Аргентині. Йшлося про життя української громади в Аргентині, співпраці дипломатичної установи з парафіями УГКЦ, що діють в країні, зокрема в організації культурно-просвітницьких заходів з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України з Аргентиною та 120-ї річниці початку української імміграції до Аргентини.

На завершення зустрічі Блаженніший Святослав залишив запис у Книзі почесних відвідувачів Посольства України в Аргентині. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.