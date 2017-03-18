Глава УГКЦ з Послом України в Аргентині обговорили співпрацю дипломатів з громадами УГКЦ

21 березня 2017, 10:26 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав, який перебуває з душпастирським візитом в Аргентинській Республіці, 18 березня відвідав Посольство України в Аргентині.

У ході бесіди Посла України Юрія Дюдіна з Блаженнішим Святославом, в якій також узяв участь владика Даниїл (Козлинський), Апостольський адміністратор єпархії Покрови Пресвятої Богородиці, були обговорені актуальні питання внутрішньої ситуації в Україні та Аргентині. Йшлося про життя української громади в Аргентині, співпраці дипломатичної установи з парафіями УГКЦ, що діють в країні, зокрема в організації культурно-просвітницьких заходів з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України з Аргентиною та 120-ї річниці початку української імміграції до Аргентини.

На завершення зустрічі Блаженніший Святослав залишив запис у Книзі почесних відвідувачів Посольства України в Аргентині. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:Святослав (Шевчук),УГКЦ,УГКЦ в Аргентині,Юрій Дюдін
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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