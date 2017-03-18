В Афінах представлено нового священика для українців у Греції

Голова ПМВ владика Йосиф (Мілян) під час візитації до Греції представив в Афінах нового священика для українців греко-католиків у Греції о. Андрія Твердохліба.

“Цей візит спричинений заміною священика для місцевих громад в Афінах і Патрах. До сьогодні громадою УГКЦ у Греції опікувалися отці Орест Козак і Пантелеймон. Це душпастирі з монастиря монахів студитів. Вони, згідно з розпорядженням ігумена Свято-Успенської Унівської лаври, завершують своє служіння у Греції, тому настала потреба представити нового священика. Тож на недільній Службі Божій, яка служилася в місцевому храмі, громаді був представлений о. Андрій Твердохліб, який раніше душпастирював у Падуї. Він 10 років служив в Італії, а останні кілька років працював в Україні. А з 19 березня розпочав свою душпастирську працю для нашої громади в Афінах і в Патрах”, – зазначив владика Йосиф.

Під час візиту до Греції голова ПМВ також провів робочу зустріч з Апостольським екзархом для католиків візантійського обряду в Греції єпископом Мануелем Ніном. “Ми мали конструктивну робочу зустріч, на якій погодили всі деталі служіння нового священика, який залишається під юрисдикцією місцевого греко-католицького єпископа. Він проживатиме в приміщенні екзархії і починає знайомитися з громадою”, - відзначив владика Йосиф.

Єпископ підкреслив, що громада УГКЦ у Греції доволі велика. Щонеділі в Афінах служать дві Святі Літургії. Є як дорослий, так і дитячий церковні хори. При парафії УГКЦ працюють три сестри-монахині Чину святого Василія Великого.

Також 18 березня голова ПМВ разом з іншими душпастирями взяв участь у літературному Шевченківському уроці в місцевій українській школі в Афінах. “На вечері було об’єднано дві українські школи. Українська громада в Афінах свого часу мала одну велику українську школу, яка була створена нашою церковною громадою. Але українцям замало однієї, треба багато. Сьогодні в Афінах три школи. Розмовляючи з учнями однієї зі шкіл у суботу, ми почули цікаву річ: старшокласникам цікавіше було в одній школі, де багато дітей, більше друзів, більше галасу. Може, дорослі почують цей дитячий голос”, - відзначив єпископ.

Крім того, голова ПМВ зустрівся в Афінах із тимчасовим повіреним-радником Посольства України в Греції Наталією Косенко. “Ми провели досить конструктивну розмову у сфері співпраці нашої громади і Посольства України в Греції. На літо ми запланували проведення спільного відпочинкового рекреаційно-катехитичного табору для українських дітей з Греції і з України. Це мав би бути спільний табір десь на березі моря у Греції. Думаю, такий табір був би дуже корисний. Бо деякі наші діти, які мешкають у Греції, на дуже низькому рівні володіють українською мовою. Ментальний і духовний обмін між дітьми сприяв би їхньому зросту і розвитку в усіх напрямках”, - розповів єпископ.

Говорячи про те, які діти з України можуть взяти участь у такому обміні, владика Йосиф зазначив: “Ми б відбирали дітей, яким батьки не можуть влаштувати відпочинок на морі. Це можуть бути діти соціально-незахищені, діти переселенців зі Сходу України, бо вони найбільше потребують сьогодні нашої уваги і допомоги”. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.