- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
З ініціативи УГКЦ до Аргентини привезуть Шевченків дуб з Канева
20 березня 2017, 15:55 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
У рамках акції «Паростки єднання», яку започаткувала Українська Греко-Католицька Церква, у Аргентинську Республіку приїде один з Шевченкових дубів з Канева. Про це повідомив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав біля пам’ятника Тарасу Шевченку під час святкування Шевченкових днів у Буенос-Айресі.
На урочистостях також був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Аргентині Юрій Дюдін та владика Даниїл (Козлинський), єпарх Єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі.
Блаженніший Святослав розповів, що цього року в Каневі УГКЦ вийшла з ініціативою започаткувати акцію «Паростки єднання».
За його словами, коли хтось був на могилі Тараса Шевченка, то бачив, що на тих кручах Дніпра ростуть великі столітні дуби. «Ці дуби дають плоди – жолуді, з яких проростають нові паростки. І ми вирішили започаткувати акцію «Паростки єднання». Ті дуби, які виросли біля могили Шевченка, сьогодні роз’їжджаються по цілому світі. Якраз у суботу, 11 березня, перша хвиля акції рознесла молоденькі дуби по різних містах України, по різних парафіях нашої Церкви. І мені дуже приємно проголосити акцію «Паростки єднання» в Аргентині, тому що Аргентина стане першою країною, куди з Канева, через співпрацю між нашою Церквою і Міністерством закордонних справ, приїде Шевченків дуб», – повідомив Глава УГКЦ.
«Хочемо, – додав Предстоятель УГКЦ, – аби аргентинська земля щедро прийняла цього дуба так, як прийняла була наших емігрантів, дала місце на цій землі».
Глава УГКЦ привітав вірних і подякував їм за те, що так шанують українського пророка. «За те, що вслуховуєтеся в його слово і відчуваєте, що Шевченко є той, що всіх нас єднає, незалежно від політичних уподобань чи різних напрямків громадської діяльності, Шевченко є один для всіх. Тому біля його пам’ятника ми всі повинні бути разом, вслухуючись у його слова», – сказав Верховний Архиєпископ УГКЦ.
За його словами, сьогодні кругом, де є Шевченко, де є його пам’ятник, де є люди, які його пам’ятають, є Україна. «Тому я дякую вам, що ви своєю любов’ю до Батьківщини і до Тараса творите Україну та український простір тут в Аргентині», – сказав Глава Церкви до аргентинських українців, які цього року відзначають 120-ліття еміграції.
Насамкінець Глава Церкви продекламував вірш Тараса Григоровича «До Основ’яненка». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Нагадаємо, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав з 17 по 28 березня 2017 року перебуває з душпастирським візитом у Аргентині.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Для звільнення Козловського треба підключити міжнародні організації, – Тандіт | 20 березня 2017, 17:14 | Релігія і політика
З ініціативи УГКЦ до Аргентини привезуть Шевченків дуб з Канева | 20 березня 2017, 15:55 | Українці поза Україною
Католицький архиєпископ Сицилії заборонив мафіозі ставати хрещеними батьками | 20 березня 2017, 12:32 | Світові
У Львові відбулася традиційна багатотисячна Хресна Дорога | 20 березня 2017, 11:04 | Релігійні церемонії та паломництво |
Папа Франциск наприкінці квітня відвідає Єгипет | 20 березня 2017, 10:26 | Ватикан
Популярні статті місяця
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 15 березня 2017, 10:58
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
22 лютого 2017, 16:12 | Міжнародні відносини | 1 березня 2017, 16:12
Останні коментарі
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.