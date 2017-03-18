З ініціативи УГКЦ до Аргентини привезуть Шевченків дуб з Канева

У рамках акції «Паростки єднання», яку започаткувала Українська Греко-Католицька Церква, у Аргентинську Республіку приїде один з Шевченкових дубів з Канева. Про це повідомив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав біля пам’ятника Тарасу Шевченку під час святкування Шевченкових днів у Буенос-Айресі.

На урочистостях також був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Аргентині Юрій Дюдін та владика Даниїл (Козлинський), єпарх Єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі.

Блаженніший Святослав розповів, що цього року в Каневі УГКЦ вийшла з ініціативою започаткувати акцію «Паростки єднання».

За його словами, коли хтось був на могилі Тараса Шевченка, то бачив, що на тих кручах Дніпра ростуть великі столітні дуби. «Ці дуби дають плоди – жолуді, з яких проростають нові паростки. І ми вирішили започаткувати акцію «Паростки єднання». Ті дуби, які виросли біля могили Шевченка, сьогодні роз’їжджаються по цілому світі. Якраз у суботу, 11 березня, перша хвиля акції рознесла молоденькі дуби по різних містах України, по різних парафіях нашої Церкви. І мені дуже приємно проголосити акцію «Паростки єднання» в Аргентині, тому що Аргентина стане першою країною, куди з Канева, через співпрацю між нашою Церквою і Міністерством закордонних справ, приїде Шевченків дуб», – повідомив Глава УГКЦ.

«Хочемо, – додав Предстоятель УГКЦ, – аби аргентинська земля щедро прийняла цього дуба так, як прийняла була наших емігрантів, дала місце на цій землі».

Глава УГКЦ привітав вірних і подякував їм за те, що так шанують українського пророка. «За те, що вслуховуєтеся в його слово і відчуваєте, що Шевченко є той, що всіх нас єднає, незалежно від політичних уподобань чи різних напрямків громадської діяльності, Шевченко є один для всіх. Тому біля його пам’ятника ми всі повинні бути разом, вслухуючись у його слова», – сказав Верховний Архиєпископ УГКЦ.

За його словами, сьогодні кругом, де є Шевченко, де є його пам’ятник, де є люди, які його пам’ятають, є Україна. «Тому я дякую вам, що ви своєю любов’ю до Батьківщини і до Тараса творите Україну та український простір тут в Аргентині», – сказав Глава Церкви до аргентинських українців, які цього року відзначають 120-ліття еміграції.

Насамкінець Глава Церкви продекламував вірш Тараса Григоровича «До Основ’яненка». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Нагадаємо, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав з 17 по 28 березня 2017 року перебуває з душпастирським візитом у Аргентині.