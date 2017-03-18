Глава УГКЦ до вірних в Аргентині: «Ваша Мати-Церква в Україні вас ніколи не покине і не забуде»

Глава УГКЦ Патріарх Святослав з 17 по 28 березня відвідує з пастирським візитом Аргентину. За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, у межах цього візиту Глава УГКЦ відвідує декілька громад у різних місцевостях Аргентини та Парагваї.

Офіційну зустріч із громадою Буенос-Айреса Патріарх Святослав розпочав в неділю, 19 березня, о 10-00, у соборі Покрови Пресвятої Богородиці, де очолив Божественну Літургію.

Блаженніший Святослав під час проповіді у Хрестопоклонну неділю сказав:

«Для мене зворушливо знову до вас повернутися, мати можливість бути на цій святій землі, де свого часу Господь Бог утвердив мене в покликанні до священства. Катедра Покрови Пресвятої Богородиці святкуватиме наступного року 50-річчя освячення, яке здійснив патріарх Йосифом Сліпим, а вже цього року наша громада в Аргентині святкує 120-ту річницю. Наші перші мігранти на новій землі спочатку будували церкви. Сьогоднішня Літургія тут є знаком, що сила Царства Небесного, яка дається нам через Христовий хрест, з’являється перед нашими очима».

«Ця неділя називається Хрестопоклонною і позначає половину шляху Великого посту. Бог у нашій дорозі від рабства до свободи є з нами, - вів проповідник далі. - Усі прообрази Старого Завіту ми бачимо вкладені, сповнені, у повноті відкриті, коли Ісуса розіп’яли на хресті. Його хрест є символом перемоги, джерелом, з якого понині випливає жива вода».

За словами Блаженнішого Святослава, сьогодні український народ переживає подібне до того, що переживали ізраїльтяни, які йшли дорогою від рабства до свободи: «Ми сьогодні переживаємо, можливо, один із найтяжчих періодів у новітній історії України. Україна спливає кров’ю…»

«Подивімося на розп’яття Христа в цю Хрестопоклонну неділю і поцілуймо Його хрест. Знак цілування є знаком прийняття. Бог каже нам: «Я з вами. Я повів вас цією дорогою свободи. Я вклав у ваше серце бажання свободи і справедливості. Я надихнув вас Духом гідності, що вивела вас на Майдан. І Я в цій дорозі подорожую разом із вами. Я є джерелом вашої сили і здатності пережити найстрашнішу скруту», - продовжив Глава Церкви.

На думку Предстоятеля УГКЦ, хрест Господній є прапором перемоги. Він є тим інструментом, який дає Ісус у руки свого народу: «Господь дає нам знак своєї сили і непереможності… Тож коли шукаєте відповідь на своє запитання, відчуваєте спрагу й голод у ваших особистих і духовних пошуках, ідіть до Церкви».

Наприкінці проповіді Блаженніший Святослав додав: «Ваша Мати-Церква в Україні вас ніколи не покине і не забуде. Бажаю кожному з вас, щоби ви в особистій історії життя відчули силу Божу, яка подається через святий і животворящий хрест. Нехай Мати Божа, під покровом якої живе і молиться ця єпархія, навчить вас і покаже свого Сина, розп’ятого на хресті, як знак, символ і прапор перемоги добра над злом, правди над брехнею, сили Божої над видимою неміччю».