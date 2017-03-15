Глава УГКЦ відвідає з пастирським візитом Аргентину

Від 17 до 28 березня Блаженніший Святослав перебуватиме з пастирським візитом в українській греко-католицькій єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Аргентині.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, у межах цього візиту Глава УГКЦ відвідає декілька громад у різних місцевостях Аргентини та Парагваї. Офіційну зустріч із громадою Буенос-Айреса архиєрей розпочне в неділю, 19 березня, о 10-00, у соборі Покрови Пресвятої Богородиці, де очолить Божественну Літургію. Одна з важливих подій візиту – священиче рукоположення диякона Марселя Кликайла, яке відбудеться 25 березня в церкві Пресвятої Тройці міста Апостолес (провінція Місіонес, Аргентина).

Патріарх Святослав відвідає громаду УГКЦ у провінції Місіонес і служитиме Літургію в містах Посадас, Алем та Обера; крім того, відправить Богослужіння в місті Енкарнасйон (Республіка Парагвай). Матиме зустрічі з членами місцевих українських культурно-просвітницьких організацій і товариств.

Під час пастирського візиту Предстоятель Церкви зустрінеться зі священнослужителями, богопосвяченими особами та мирянами, які провадять катехитичну діяльність серед вірних єпархії в Аргентині.