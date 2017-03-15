Глава УГКЦ відвідає з пастирським візитом Аргентину

16 березня 2017, 16:40 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

Від 17 до 28 березня Блаженніший Святослав перебуватиме з пастирським візитом в українській греко-католицькій єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Аргентині.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, у межах цього візиту Глава УГКЦ відвідає декілька громад у різних місцевостях Аргентини та Парагваї. Офіційну зустріч із громадою Буенос-Айреса архиєрей розпочне в неділю, 19 березня, о 10-00, у соборі Покрови Пресвятої Богородиці, де очолить Божественну Літургію. Одна з важливих подій візиту – священиче рукоположення диякона Марселя Кликайла, яке відбудеться 25 березня в церкві Пресвятої Тройці  міста Апостолес (провінція Місіонес, Аргентина).

Патріарх Святослав відвідає громаду УГКЦ у провінції Місіонес і служитиме Літургію в містах Посадас, Алем та Обера; крім того, відправить Богослужіння в місті Енкарнасйон (Республіка Парагвай). Матиме зустрічі з членами місцевих українських культурно-просвітницьких організацій і товариств.

Під час пастирського візиту Предстоятель Церкви зустрінеться зі священнослужителями, богопосвяченими особами та мирянами, які провадять катехитичну діяльність серед вірних єпархії в Аргентині.

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теги до статті:Святослав (Шевчук),УГКЦ в Аргентині
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

    Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.

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