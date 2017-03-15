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Католицькі єпископи України закликали Церкву у Польщі надати душпастирську опіку тисячам українцям-заробітчанам
16 березня 2017, 10:12 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
Конференція католицьких єпископів в Україні звернулася до Церкви у Польщі з проханням надати душпастирську опіку тисячам українців різних віросповідань, які працюють у Польщі, розповів єпископ Радослав Змітрович у розмові з КАІ.
Голова Комісії душпастирства родин українського єпископату звернув увагу, що ситуація українських сімей складна, бо на сході України досі триває війна. Не полегшує справи також скрутне економічне становище в країні.
Єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії РКЦ, який бере участь у 375-й пленарній зустрічі Конференції єпископів Польщі у Варшаві, підкреслив, що багато українців втрачає надію на поліпшення ситуації в країні. Звідси така велика еміграція. Сім'ї розділяються – наприклад, коли хтось із подружжя їде на заробітки за кордон. Насамперед це впливає на дітей і нерідко змушує їх страждати.
«У зв'язку з цим Конференція єпископів України латинського обряду звернулася до поляків і Церкви в Польщі з проханням надати душпастирську опіку тисячам українців, які працюють у вашій країні, хоч би яке було їхнє віросповідання», – сказав єпископ. Він також вказав, що особливо допомогти можуть священики й черниці, які працювали в Україні та знають мову. «Де можна знайти кращу опіку, ніж при церквах і парафіях? Добре було б, якби єпископи призначили координатора, відповідального за таку діяльність».
Єпископ Радослав Змітрович розповів про одну з ключових проблем, яка полягає в тому, що багато українських подружніх пар і родин перебувають поза Церквою та не мають жодних відносин із Богом. «Без Бога важче розв'язувати проблеми в сім'ї. Міграція також часто зумовлює кризи, ба навіть загрожує розпадом подружжя».
Унаслідок війни на сході України посилилася внутрішня міграція, і це для таких мігрантів значною мірою призначена допомога, яку Церква надає насамперед через установи «Карітас». «Мігрантів приймають також сім'ї. Прекрасний прикладом допомоги – діяльність Апостольського Нунція в Україні архієпископа Клаудіо Ґуджеротті, який нещодавно знову відвідав Донбас, де нині триває війна. Дуже добре й чітко виглядає розподіл допомоги, ініційованої Папою Франциском. Потрібно також пам'ятати про тисячі священиків і мирян, які щоденно допомагають мігрантам, воліючи залишатися анонімними», – сказав єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії. Про це інформує Католицький медіа-центр
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.