«Жіноче заробітчанство породжує в Україні соціальне сирітство», – Глава УГКЦ

Жіноче заробітчанство породжує в Україні соціальне сирітство. Таку думку висловив у ефірі інтерактивної програми «Відкрита Церква» Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав на тему «Еміграція» на «Живому ТБ» 3 березня 2017 року.

«Для мене, – зауважив Предстоятель УГКЦ, – той феномен, що жінки частіше їдуть на заробітки, ніж чоловіки, є загадкою. Коли я працював з нашими людьми в Греції, то місцеве духовенство дуже дивувалося, що 90 відсотків нашої громади – це були жінки. І перше питання, яке задав мені грецький владика, було: як так сталося, що чоловіки відпустили своїх жінок на заробітки?»

За його словами, він запитував вірних УГКЦ, чому так сталося. «Одні казали, що жінкам легше знайти роботу, інші казали, що жінка ніколи не потрапляє під підозру правоохоронців… Але жодна з цих відповідей мене не задовольнила. До кінця я так і не зрозумів, чому так відбувається», – додав Блаженніший Святослав.

«Гадаю, – продовжив він, – це є питання для науковців, соціологів… Але можу підтвердити, що це негативний феномен, тому що жіноче заробітчанство породжує в Україні соціальне сирітство… Потім ті жінки теж переживають сильні травми. Відомий такий вислів «мама-банкомат» – коли в дитини мама асоціюється з образом її матеріального забезпечення. Коли жінка їде на заробітки, то вона одна несе тягар цього заробітчанства. Така жінка зазвичай утримує свого чоловіка, свою сім’ю. Водночас вона стає чужою своїй сім’ї. Тому Свято матері в Італії – це одне з найбільших свят української громади». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.