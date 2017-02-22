Парафія УГКЦ у Чикаго зібрала півмільйона доларів для поранених воїнів

У програмі «Відкрита Церква» розповідь про українську церкву Святого Йосифа Обручника, м.Чикаго. Ця відносно нова українська парафія має храм, який неодноразово відзначали як визначну архітектурну будову.

Раз на рік на її подвір’ї збирається до десяти тисяч українців на щорічний фестиваль «Uktoberfest». Це парафія, при якій діє найбільша кількість українських організацій і спільнот. Її мото – «Welcoming parish».

На скайп-зв’язку гість програми – настоятель храму отець Микола Бурядник – розповів, як починалася і чим нині є одна з «найживіших» парафій у Америці, а також про допомогу, яку вони надсилають в Україну. Від початку війни на Сході України миряни зібрали півмільйона доларів на гуманітарну підтримку наших поранених воїнів.

«Якраз в цей час у нас п’ятий воїн, який проходить реабілітацію в Америці. Це Леонід Хмельков, десантник 95-ї бригади, який був поранений у Донецькому аеропорту. Він перейшов 43 операційні втручання і ми прийняли його тут разом із нашими лікарями українського походження, які допомагають йому в реабілітації», – розповів о. Микола.

За словами отця-пароха, така благодійність не лише допомагає солдатам та їхнім родинам, а й дає змогу поєднатися нашій громаді за океаном. «Ми надаємо їм фінансову допомогу, але ці хлопці допомагають і нам, – зазначив о. Микола Бурядник. – Як ми бачимо, це геройство і цей вчинок будують нас і заохочують єднатися і бути амбасадорами України у світі».

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, програма вийде у суботу, 25 лютого, о 14:10 на «5 каналі».