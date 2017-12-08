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МЗС України прокоментувало ситуацію щодо статусу Єрусалима
8 грудня 2017, 13:49 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Представники Міністерства закордонних справ вважають, що в ситуації із Єрусалимом потрібно дотримувати норм міжнародного права та виконувати відповідні рішення Ради Безпеки ООН.
Про це повідомляє прес-служба МЗС, пише ЗІК.
«Вважаємо, що світове співтовариство має зосередити усі зусилля, у тому числі в рамках РБ ООН, з метою запобігти насильству та спонукати сторони до негайного відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим, а також про намір перенести посольство США в Ізраїлі до Єрусалиму. Наразі американське посольство розташоване у Тель-Авіві.
Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».
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