МЗС України прокоментувало ситуацію щодо статусу Єрусалима

Представники Міністерства закордонних справ вважають, що в ситуації із Єрусалимом потрібно дотримувати норм міжнародного права та виконувати відповідні рішення Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє прес-служба МЗС, пише ЗІК.

«Вважаємо, що світове співтовариство має зосередити усі зусилля, у тому числі в рамках РБ ООН, з метою запобігти насильству та спонукати сторони до негайного відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим, а також про намір перенести посольство США в Ізраїлі до Єрусалиму. Наразі американське посольство розташоване у Тель-Авіві.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».