МЗС України прокоментувало ситуацію щодо статусу Єрусалима

8 грудня 2017, 13:49 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Представники Міністерства закордонних справ вважають, що в ситуації із Єрусалимом потрібно дотримувати норм міжнародного права та виконувати відповідні рішення Ради Безпеки ООН.

 Про це повідомляє прес-служба МЗС, пише ЗІК.

«Вважаємо, що світове співтовариство має зосередити усі зусилля, у тому числі в рамках РБ ООН, з метою запобігти насильству та спонукати сторони до негайного відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим, а також про намір перенести посольство США в Ізраїлі до Єрусалиму. Наразі американське посольство розташоване у Тель-Авіві.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

 

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теги до статті:Єрусалим,МЗС
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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 14:56

      Амінь. Цілком і повністю погоджуюсь.

    • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 14:48

      Саме цю умову й ці - дійсно ЩИРІ й ШЛЯХЕТНІ мотиви і наміри я і мав на увазі!

    • В. Ясеневий | 8 грудня 2017, 14:25

      ТАК! Без жодного сумнуву,належати до юрисдикції ХРИСТА - це бути на спасенній дорозі!І це - найважливіше для всіх, хто прагне до спасіння!Спаситель відкрив і обявив всі і для всіх необхідні умови

    • В. Ясеневий | 8 грудня 2017, 14:02

      При єдиній умові,якщо це є правдиво і щиро без всяких найменших будь=яких інших мотивів.Христос, правда і любов всіх обднююють, а диявол,брехня і гріх всі розєднюють - навіть найканонічніших.Хто

    • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 13:34

      По-моєму, ми маємо вітати й підтримувати всіх тих, хто дійсно й щиро прагнуть і бажають та, при цьому, докладають КОНКРЕТНИХ ПРАКТИЧНИХ зусиль до ПРАВДИВОГО примирення й порозуміння між державами й

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