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«Бажаємо, щоб заклик “Прощаємо і просимо прощення” став частиною способу життя кожного українця і поляка!» ‒ Глава УГКЦ
7 грудня 2017, 11:31 | Міжнародні відносини | | 1 | | Код для блогу | |
Часто заклики залишаються тільки на папері. Тому стараюся, щоб українці й поляки зробили все, аби християнський заклик, який збудував і може врятувати об’єднану Європу: «Прощаємо і просимо прощення» ‒ став не лише гарною цитатою текстів і послань, а й частиною сучасних культур, способу життя, думання, діяння кожного українця і кожного поляка!
Про це сказав Патріарх УГКЦ Святослав у вівторок, 5 грудня, під час зустрічі з академічною спільнотою та всіма охочими у НУ «Львівська політехніка», повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Захід ініціювали Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» та Народний дім «Просвіта».
Діалог Предстоятеля УГКЦ з академічною спільнотою був присвячений 30-річчю проголошення Декларації польсько-українського прощення та примирення.
Глава УГКЦ розповів, що загалом бачить оптимістичну картину майбутнього розвитку України та її взаємин з іншими державами, зокрема, з Польщею і вірить у світле майбутнє польсько-українських стосунків.
«Незважаючи на гострі та пікантні політичні, історичні та релігійні моменти в історії між обома народами, ми маємо завжди йти на зустріч одне одному та шукати те, що нас об’єднує, а не роз’єднує», ‒ сказав він.
Патріарх Святослав звернув особливу увагу на роль святого папи Івана Павла ІІ в одному з етапів будівництва Європи.
«Коли з’їхалися до Рима два єпископати, польський і німецький, він не міг дивитися на польсько-німецькі стосунки без перспективи європейської інтеграції України. Проте він розумів, що поляки й українці вийшли після двох польсько-українських воєн ХХ ст. із взаємними образами, ранами і жертвами з обох боків. І для того щоб зцілити пам’ять українського і польського народів, аби вони могли жити в єдиному і об’єднаному, культурному і християнському просторі, він, як наступник апостола Петра, впровадив нас до примирення», ‒ заявив очільник УГКЦ.
Патріарх Святослав закликав українську молодь спілкуватися з польською для більшого примирення і порозуміння. За його словами, ті виклики, з якими зіштовхуються юні українці, притаманні не лише нашій країні, а й Польщі та Європі.
«Сьогодні молодь у Європі почувається маргіналізованою. Бо європейські структури вже так “вичищені”, що молоді там не цікаво, бо там все зроблено. Їй “нудно” у Західній Європі. А в Україні натомість море праці. Українська держава потребує того, щоб хтось закатав рукава і її збудував. І хто ж це зробить, як не ви?! Тому не плекайте ілюзій, що вас там чекають із розкритими обіймами! Ні, там зі своєю молоддю не знають що робити... Тому завойовуйте світ і вчіться», ‒ окреслив важливу роль і сучасне становище європейської та української молоді Блаженніший Святослав.
Відповідаючи на актуальні для українського суспільства запитання, Глава Церкви також розповів про проблеми процесу еміграції. За його словами, на сьогодні вона є елементом культури, який переживає не тільки Україна, а й багато держав. Оскільки рух людей по світу провокують не завжди соціально-економічні чинники.
Крім того, Предстоятель УГКЦ підкреслив, що європейські країни (і не тільки) мають великий інтерес у дипломатії, коли їх відвідують представники/делегації УГКЦ.
«Наша Церква є дипломатичною у міжнародних відносинах. Ми сьогодні в Україні маємо різні Церкви, яким Бог дав різну можливість послужити для українського питання. Ми маємо велику мережу по всьому світі. У таких зустрічах я почуваюся на передовій інформаційної війни, яка ведеться проти України та Європи. Адже це саме той спосіб, яким ми можемо послужити Україні і показати іншим, чого хочемо. Крім того, це прекрасний спосіб для представників влади різних країн почути звичайних людей, яких ми представляємо», ‒ наостанок підсумував Блаженніший Святослав.
Нагадаємо, що 11-12 жовтня 2017 року в Римі пройшли заходи з відзначення 30-річчя проголошення Декларації польсько-українського прощення та примирення. Центральною подією стало вручення нагороди «Капітули польсько-українського поєднання», якою відзначають особистості та організації, що своєю діяльністю сприяють порозумінню між народами Центральної та Східної Європи. Першу таку нагороду вручено святому папі Івану Павлу ІІ, на могилі якого в соборі Святого Петра 11 жовтня Глава УГКЦ очолив молебень з нагоди 30-річчя першої зустрічі представників Синоду Єпископів УГКЦ та єпископату Польщі, коли власне й була проголошена Декларація прощення та примирення.
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- 7 грудня 2017, 12:41| Коментувати коментар
"Блаженні МИРОТВОРЦІ, бо вони синами Божими назвуться" (Мт.5:9). Амінь.
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