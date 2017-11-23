Про конкордат між Україною та Ватиканом наразі говорити передчасно, - нунцій Клаудіо Гуджеротті

Вітчизняні ЗМІ недавно поширили інформацію про можливість підписання Конкордату між Україною і Апостольським Престолом. На прохання CREDO, ситуацію прокоментував Апостольський нунцій в Україні Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті.

«У стосунках між Святим Престолом та різними країнами часто виникають справи спільного інтересу, які стосуються католицьких спільнот у цій конкретній державі. Те саме відбулося (та відбувається) також і між Міністерством закордонних справ та Апостольською нунціатурою в Україні. У цьому разі справа стосується, зокрема, співпраці у сфері виховання та духовної опіки для військовослужбовців-католиків. Таке спілкування є абсолютно нормальним і вимагає вивчення та поглиблення порушуваних питань. Чи є корисним, щоб воно набрало форми міжнародних угод, — залежить від того, чи Сторони вважатимуть це корисним для більшого добра українських громадян. Тому наразі ще передчасно, і навіть недоречно, говорити про Конкордат. Ідеться лише про звичайні зустрічі між Сторонами щодо тем взаємної співпраці», - зазначив нунцій.