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Про конкордат між Україною та Ватиканом наразі говорити передчасно, - нунцій Клаудіо Гуджеротті
27 листопада 2017, 12:13 | Міжнародні відносини | 4 | | Код для блогу | |
Вітчизняні ЗМІ недавно поширили інформацію про можливість підписання Конкордату між Україною і Апостольським Престолом. На прохання CREDO, ситуацію прокоментував Апостольський нунцій в Україні Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті.
«У стосунках між Святим Престолом та різними країнами часто виникають справи спільного інтересу, які стосуються католицьких спільнот у цій конкретній державі. Те саме відбулося (та відбувається) також і між Міністерством закордонних справ та Апостольською нунціатурою в Україні. У цьому разі справа стосується, зокрема, співпраці у сфері виховання та духовної опіки для військовослужбовців-католиків. Таке спілкування є абсолютно нормальним і вимагає вивчення та поглиблення порушуваних питань. Чи є корисним, щоб воно набрало форми міжнародних угод, — залежить від того, чи Сторони вважатимуть це корисним для більшого добра українських громадян. Тому наразі ще передчасно, і навіть недоречно, говорити про Конкордат. Ідеться лише про звичайні зустрічі між Сторонами щодо тем взаємної співпраці», - зазначив нунцій.
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- 27 листопада 2017, 18:36| Коментувати коментар
velovs@ukr.net Не треба ніяких "взірців", а треба: 1) вірити в Бога і тоді віра сама приведе до правильних відносин і, в зв'язку з цим, можна запитати - Ви що рахуєте нас віруючими і країна рахуєте є християнською? Це і є утопія і не діждемося ми тих відносин. 2) Ну і можна пробувати розумом дійти - що ж то таке ті правильні відносини? Теж користі з того мало але, якщо захотіти, то можна хоча б зрозуміти.
- 27 листопада 2017, 20:28| Коментувати коментар
Я просто навів лише ДВА й, притому, дуже "цікаві" - історичний і сучасний - приклади, коли Ватикан укладав конкордати з такими - явно і вельми НЕХРИСТИЯНСЬКИМИ режимами, як НАЦИСТСЬКА Німеччина (1933 р.) і Палестинська автономія (2015 р.). От і все. А так мені, чесно кажучи, малоцікаво і байдуже: чи буде (і коли саме) укладений той конкордат між Україною і Ватиканом, чи ні. Чи сучасна Україна, мовляв, "християнська країна"? На мою думку, мабуть, ще, м'яко кажучи, не зовсім... Але - все-таки - надіюся й сподіваюся, що ця ситуація має суттєво ВИПРАВИТИСЯ. Принаймні, дуже вірю, що обіцяне у Слові Божому потужне "злиття" - і якраз на початку "третього дня" (=тисячоліття) - "пізнього дощу" Святого Духа "на всяку плоть", що ДУХОВНО (благодатно й благословенно) "зросить землю" (Ос.6:1-3; Іоїл 2:28; 2Пет.3:8), ніяк не омине і нашу неньку-Україну та її різноконфесійний Божий люд. Ту, що, до того ж, у деяких пророчих біблійних текстах згадується, як - щодо близькосхідного регіону - "земля північна" (Єр.3:18; 31:8,31; Зах.6:8). Одначе поживемо - побачимо, як воно там направду буде...
- 27 листопада 2017, 14:11| Коментувати коментар
передчасно, недоречно і утопічно - це має бути зовсім інша країна
- 27 листопада 2017, 17:33| Коментувати коментар
"передчасно, недоречно і утопічно - це має бути зовсім інша країна". І, мабуть, саме така, як, скажімо, НАЦИСТСЬКА Німеччина, з якою 1933 р. Ватикан уклав цей конкордат. Або, зокрема, Палестинська автономія, що з нею Апостольська столиця "законкордатувала" 2015 р. Так що будемо рівнятися саме на ці "взірці"?! :-)
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- 27 листопада 2017, 20:28
Я просто навів лише ДВА й, притому, дуже "цікаві" - історичний і сучасний - приклади, коли Ватикан укладав конкордати з такими - явно і вельми НЕХРИСТИЯНСЬКИМИ режимами, як НАЦИСТСЬКА |
- 27 листопада 2017, 18:36
velovs@ukr.net Не треба ніяких "взірців", а треба: 1) вірити в Бога і тоді віра сама приведе до правильних відносин і, в зв'язку з цим, можна запитати - Ви що рахуєте нас віруючими і |
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- 27 листопада 2017, 14:11
передчасно, недоречно і утопічно - це має бути зовсім інша країна |
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