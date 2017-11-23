Про конкордат між Україною та Ватиканом наразі говорити передчасно, - нунцій Клаудіо Гуджеротті

27 листопада 2017, 12:13 | Міжнародні відносини | 4 |   | Код для блогу |  | 

Вітчизняні ЗМІ недавно поширили інформацію про можливість підписання Конкордату між Україною і Апостольським Престолом. На прохання CREDO, ситуацію прокоментував Апостольський нунцій в Україні Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті.

«У стосунках між Святим Престолом та різними країнами часто виникають справи спільного інтересу, які стосуються католицьких спільнот у цій конкретній державі. Те саме відбулося (та відбувається) також і між Міністерством закордонних справ та Апостольською нунціатурою в Україні. У цьому разі справа стосується, зокрема, співпраці у сфері виховання та духовної опіки для військовослужбовців-католиків. Таке спілкування є абсолютно нормальним і вимагає вивчення та поглиблення порушуваних питань. Чи є корисним, щоб воно набрало форми міжнародних угод, — залежить від того, чи Сторони вважатимуть це корисним для більшого добра українських громадян. Тому наразі ще передчасно, і навіть недоречно, говорити про Конкордат. Ідеться лише про звичайні зустрічі між Сторонами щодо тем взаємної співпраці», - зазначив нунцій.

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теги до статті:Клаудіо Ґуджеротті,Конкордат,Україна-Ватикан
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Коментарі

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  • dutchak1 | 27 листопада 2017, 18:36
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    velovs@ukr.net Не треба ніяких "взірців", а треба: 1) вірити в Бога і тоді віра сама приведе до правильних відносин і, в зв'язку з цим, можна запитати - Ви що рахуєте нас віруючими і країна рахуєте є християнською? Це і є утопія і не діждемося ми тих відносин. 2) Ну і можна пробувати розумом дійти - що ж то таке ті правильні відносини? Теж користі з того мало але, якщо захотіти, то можна хоча б зрозуміти.

    • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 20:28
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      Я просто навів лише ДВА й, притому, дуже "цікаві" - історичний і сучасний - приклади, коли Ватикан укладав конкордати з такими - явно і вельми НЕХРИСТИЯНСЬКИМИ режимами, як НАЦИСТСЬКА Німеччина (1933 р.) і Палестинська автономія (2015 р.). От і все. А так мені, чесно кажучи, малоцікаво і байдуже: чи буде (і коли саме) укладений той конкордат між Україною і Ватиканом, чи ні. Чи сучасна Україна, мовляв, "християнська країна"? На мою думку, мабуть, ще, м'яко кажучи, не зовсім... Але - все-таки - надіюся й сподіваюся, що ця ситуація має суттєво ВИПРАВИТИСЯ. Принаймні, дуже вірю, що обіцяне у Слові Божому потужне "злиття" - і якраз на початку "третього дня" (=тисячоліття) - "пізнього дощу" Святого Духа "на всяку плоть", що ДУХОВНО (благодатно й благословенно) "зросить землю" (Ос.6:1-3; Іоїл 2:28; 2Пет.3:8), ніяк не омине і нашу неньку-Україну та її різноконфесійний Божий люд. Ту, що, до того ж, у деяких пророчих біблійних текстах згадується, як - щодо близькосхідного регіону - "земля північна" (Єр.3:18; 31:8,31; Зах.6:8). Одначе поживемо - побачимо, як воно там направду буде...

  • dutchak1 | 27 листопада 2017, 14:11
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    передчасно, недоречно і утопічно - це має бути зовсім інша країна

    • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 17:33
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      "передчасно, недоречно і утопічно - це має бути зовсім інша країна". І, мабуть, саме така, як, скажімо, НАЦИСТСЬКА Німеччина, з якою 1933 р. Ватикан уклав цей конкордат. Або, зокрема, Палестинська автономія, що з нею Апостольська столиця "законкордатувала" 2015 р. Так що будемо рівнятися саме на ці "взірці"?! :-)

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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 20:28

    Я просто навів лише ДВА й, притому, дуже "цікаві" - історичний і сучасний - приклади, коли Ватикан укладав конкордати з такими - явно і вельми НЕХРИСТИЯНСЬКИМИ режимами, як НАЦИСТСЬКА

  • dutchak1 | 27 листопада 2017, 18:36

    velovs@ukr.net Не треба ніяких "взірців", а треба: 1) вірити в Бога і тоді віра сама приведе до правильних відносин і, в зв'язку з цим, можна запитати - Ви що рахуєте нас віруючими і

  • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 17:48

    "У цьому контексті Папа також вказав на те, що Ассирійська Церква Сходу, разом з іншими Церквами й багатьма іншими братами й сестрами регіону, «переносись випробування та є свідком жорстокого

  • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 17:33

    "передчасно, недоречно і утопічно - це має бути зовсім інша країна". І, мабуть, саме така, як, скажімо, НАЦИСТСЬКА Німеччина, з якою 1933 р. Ватикан уклав цей конкордат. Або, зокрема,

  • dutchak1 | 27 листопада 2017, 14:11

    передчасно, недоречно і утопічно - це має бути зовсім інша країна

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