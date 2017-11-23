Американський штат Мічиган визначив 25 листопада днем пам’яті жертв Голодомору – посольство

Американський штат Мічиган у резолюції Палати представників штату визначив 25 листопада днем пам’яті жертв Голодомору, повідомило на сторінці у Facebook Посольство України в США. Про це інформує Радіо Свобода.

«Важливо, що в тексті резолюції Голодомор в Україні 1932-1933 років пояснюється через термін геноцид. Дякуємо владі штату Мічиган за увагу і пам’ять про жертв цієї страшної трагедії українського народу та допомогу у зусиллях щодо відновлення історичної справедливості», – йдеться в повідомленні посольства.

Як РІСУ повідомляла , напередодні штат Вісконсин приєднався до визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу. Раніше це зробили також у штатах Вашингтон, Орегон, Іллінойс, Пенсильванія, Нью-Джерсі та Нью-Йорк.

Минулого тижня у Державному департаменті США засудили спроби заперечення історичного факту Голодомору в Україні. У Вашингтоні заявили, що підтримують Україну як у вшануванні жертв минулого, так і залишаються на її боці в контексті нинішньої безпеки і свободи від «зовнішньої агресії і окупації».

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.