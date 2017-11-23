Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС

24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Держава Україна виступила з ініціативою підписання конкордату з Ватиканом. Уже затверджений склад комісії, до якої увійшли представники держави та Католицької Церкви західного та східного обрядів, а також представники Міністерства закордонних справ України, та відбулося її перше засідання.


Таку інформацію виданню CREDO повідомив о. д-р Станіслав Кава під час міжнародної наукової конференції на тему «Відносини Церква – Держава в Україні».

 

“Процес опрацювання угоди може тривати від кількох місяців до кількох років – все буде залежати від того, наскільки оперативно буде працювати комісія. Але маю зазначити, що від моменту ратифікації угоди до моменту її підписання також може минути декілька років, як було у Польщі”, - наголосив о. Станіслав.

 

Конференція «Відносини Церква – Держава в Україні» відбулася 24 листопада у Теологічному інституті ім. св. Йосифа Більчевського в Брюховичах, що біля Львова. У ній взяли участь науковці, юристи з України та Польщі. Також присутні єрархи Римо-Католицької Церкви в Україні, зокрема, Голова єпископату архиєпископ Мечислав Мокшицький та єпископ-помічник Львівської архидієцезії Едвард Кава.

 

Довідка: Конкордат (від лат. concordatum – угода) — угода між Святим Престолом і урядом певної держави про становище Католицької Церкви, її прав і привілеїв у цій країні. В угоді, зокрема, визначається порядок дипломатичних відносин між цією країною і Ватиканом. Конкордат гарантує у цій державі свободу релігії, регулює питання церковної власності та визнання Таїнства шлюбу у храмі (тобто, якщо хтось обвінчався у церкві — не мусить уже йти до РАГСу), також гарантує, що влада не буде впливати на призначення єпископів.

 

 

 

 

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теги до статті:Едвард Кава,Конкордат,Мечислав Мокшицький,Україна-Ватикан
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    • Михаил | 24 листопада 2017, 23:29

      Что за идиотская манера все менять и переделывать?! Все от бесовщины и чертовщины! Второй Ватиканский Собор отменил службу на латыни, эти французы "Отче наш" коверкают. Еретики!

    • dutchak1 | 24 листопада 2017, 20:49

      «…..В УПЦ (МП) знають, що закон змінити вони не в силах, свою політику вони проводитимуть й надалі, а тому розуміють, що процес перетікання невдоволених громад продовжиться. У Церкві вирішили піти

    • velovs@ukr.net | 24 листопада 2017, 19:46

      Р. Р. S. Cебто, що тоді якраз на теренах України ВІРА в БОГА її людності була ЗНАЧНО масовішою і міцнішою, аніж на решті Совдепії!

    • velovs@ukr.net | 24 листопада 2017, 19:39

      Р. S. До речі, серед тих означених - добре яскраво-ілюстрованих і переконливих основних причин, чому сталінська комуно-більшовицька влада вчинила в Україні той супержахливий злочин

    • velovs@ukr.net | 24 листопада 2017, 16:03

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