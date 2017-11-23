Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС

Держава Україна виступила з ініціативою підписання конкордату з Ватиканом. Уже затверджений склад комісії, до якої увійшли представники держави та Католицької Церкви західного та східного обрядів, а також представники Міністерства закордонних справ України, та відбулося її перше засідання.





Таку інформацію виданню CREDO повідомив о. д-р Станіслав Кава під час міжнародної наукової конференції на тему «Відносини Церква – Держава в Україні».

“Процес опрацювання угоди може тривати від кількох місяців до кількох років – все буде залежати від того, наскільки оперативно буде працювати комісія. Але маю зазначити, що від моменту ратифікації угоди до моменту її підписання також може минути декілька років, як було у Польщі”, - наголосив о. Станіслав.

Конференція «Відносини Церква – Держава в Україні» відбулася 24 листопада у Теологічному інституті ім. св. Йосифа Більчевського в Брюховичах, що біля Львова. У ній взяли участь науковці, юристи з України та Польщі. Також присутні єрархи Римо-Католицької Церкви в Україні, зокрема, Голова єпископату архиєпископ Мечислав Мокшицький та єпископ-помічник Львівської архидієцезії Едвард Кава.

Довідка: Конкордат (від лат. concordatum – угода) — угода між Святим Престолом і урядом певної держави про становище Католицької Церкви, її прав і привілеїв у цій країні. В угоді, зокрема, визначається порядок дипломатичних відносин між цією країною і Ватиканом. Конкордат гарантує у цій державі свободу релігії, регулює питання церковної власності та визнання Таїнства шлюбу у храмі (тобто, якщо хтось обвінчався у церкві — не мусить уже йти до РАГСу), також гарантує, що влада не буде впливати на призначення єпископів.