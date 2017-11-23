Ще один штат США визнав Голодомор в Україні геноцидом - посольство

Ще один американський штат приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом проти українського народу.

Про це повідомило Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook, пише Українська правда.

"Губернатор штату Вісконсин Скотт Вокер підписав відповідну прокламацію. Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку та відновлення історичної справедливості у пам’ять про мільйони жертв, які померли від свавілля радянської влади", - йдеться у заяві.

Посольство зазначає, що Голодомор уже визнали геноцидом у штатах Вашингтон, Орегон, Іллінойс, Пенсильванія, Нью-Джерсі та Нью-Йорк.

Як відомо, раніше Конгрес США представив проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом.

Крім того, Держдеп США засудив спроби заперечити історичний факт Голодомору в Україні.