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Україна зібрала докази злочинів в Криму для Міжнародного суду
22 листопада 2017, 15:51 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Співробітники Головного управління СБ України в АР Крим спільно з Нацполіцією і під керівництвом кримської прокуратури зібрали ґрунтовну доказову базу щодо порушення прав людини, законів та звичаїв війни в окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Співробітники СБУ задокументували всі виявлені обставини порушення основоположних прав та свобод людини, жорстокого поводження з цивільним населенням, порушення законів і звичаїв ведення війни, міжнародних угод та конвенцій. Було виявлено також обставини дискримінації за етнічними, релігійними ознаками та інші порушення прав громадян України, які перебувають в анексованому Криму.
Правоохоронці встановили, що представники так званих “Державної Ради Республіки Крим”, “Ради міністрів Республіки Крим” та інших незаконно створених країною-агресором окупаційних органів влади також незаконно захопили та привласнили будівлі, споруди, земельні ділянки, автотранспортні засоби, інше рухоме та нерухоме майно, товарно-матеріальні цінності тощо. Вони нібито прийняли рішення про так звану націоналізацію майна, що належало України.
Слідчим підрозділом ГУ СБУ в АР Крим було отримано санкції суду на арешт незаконно привласненого майна, яке до анексії Криму перебувало на балансі державних органів України.
"За матеріалами, зібраними Службою безпеки України, прокуратура спільно з неурядовими правозахисними громадськими організаціями підготувала перше інформаційне повідомлення, яке буде скеровано до Міжнародного кримінального суду", - сказано у повідомленні.
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