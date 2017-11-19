Україна зібрала докази злочинів в Криму для Міжнародного суду

22 листопада 2017, 15:51 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Співробітники Головного управління СБ України в АР Крим спільно з Нацполіцією і під керівництвом кримської прокуратури зібрали ґрунтовну доказову базу щодо порушення прав людини, законів та звичаїв війни в окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Суд.jpg

Співробітники СБУ задокументували всі виявлені обставини порушення основоположних прав та свобод людини, жорстокого поводження з цивільним населенням, порушення законів і звичаїв ведення війни, міжнародних угод та конвенцій. Було виявлено також обставини дискримінації за етнічними, релігійними ознаками та інші порушення прав громадян України, які перебувають в анексованому Криму.

Правоохоронці встановили, що представники так званих “Державної Ради Республіки Крим”, “Ради міністрів Республіки Крим” та інших незаконно створених країною-агресором окупаційних органів влади також незаконно захопили та привласнили будівлі, споруди, земельні ділянки, автотранспортні засоби, інше рухоме та нерухоме майно, товарно-матеріальні цінності тощо. Вони нібито прийняли рішення про так звану націоналізацію майна, що належало України.

Слідчим підрозділом ГУ СБУ в АР Крим було отримано санкції суду на арешт незаконно привласненого майна, яке до анексії Криму перебувало на балансі державних органів України.

"За матеріалами, зібраними Службою безпеки України, прокуратура спільно з неурядовими правозахисними громадськими організаціями підготувала перше інформаційне повідомлення, яке буде скеровано до Міжнародного кримінального суду", - сказано у повідомленні.

Система Orphus
теги до статті:Крим,Міжнародний суд,Порушення прав людини в Криму
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 22 листопада 2017, 19:17

      І, до речі, точно також учинили, зокрема, і в сучасній Польщі, використавши плити з надгробного пам'ятника воїнам УПА для мощення

    • velovs@ukr.net | 22 листопада 2017, 15:51

      Р. Р. S. Крім того, впадає у вічі і надзвичайно дивує й те, що це відродження ("оживлення") самостійних і суверенних держав народів обох святих Господніх Єрусалимів відбулося точно в ті

    • velovs@ukr.net | 22 листопада 2017, 14:55

      Р. S. А також. Впадає у вічі, що рівно - день у день - через 72 (біблійно-містичне й сакральне число) роки по тому, як 1942 р. у Бабиному Яру нацисти розстріляли Олену Телігу та її побратимів і

    • velovs@ukr.net | 22 листопада 2017, 14:45

      І - в цьому ж контексті - Бабин Яр, як жахливе місце на колишній околиці Києва, по суті, СПІЛЬНИХ масових жертв, а надто - єврейського та українського народів, історичні долі яких мають багато чого

    • velovs@ukr.net | 22 листопада 2017, 12:26

      "У питанні відповідальності за погроми в Східній Галичині в 1941 році концепція музею підкреслює німецьке втручання і підбурювання. За словами історика, наймасовіші погроми вчиняли переважно

    Популярні статті місяця