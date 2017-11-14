Повідомлення про підтримку УПЦ (МП) в ООН – антиукраїнська фальшивка, - Андрій Юраш

Інформаційні сайти УПЦ (МП) та наближені до них ЗМІ поширили неправдиву інформацію про те, що 15 листопада на засіданні ООН у Женеві Україну критикували за порушення прав УПЦ (МП).

Про це у коментарі для РІСУ повідомив Андрій Юраш, директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України.

«Жодна іноземна делегація не мала претензій до України за нібито порушення релігійних прав, і ніхто нічого у нашої держави не вимагав», - сказав він.

Андрай Юраш сам брав участь у засіданнях Робочої групи Універсального періодичного огляду 28-ї сесії Ради з прав людини ООН і мав там виступ.

За його словами, офіційну українську делегацію в Женеві представляли представники різних міністерств, Генпрокуратури, Нацполіції. Священнослужителі УПЦ (МП) до цього списку не входили.

У дискусії щодо представленої Україною доповіді взяли участь 77 країн-членів ООН. У промовах учасники найчастіше озвучували проблеми забезпечення прав національних меншин, дітей, переміщених осіб. Йшлося також про поширення ісламофобських поглядів, проблематику ромів, осіб африканського походження. Релігійну тематику у своїх виступах заторкнули Росія та Греція.

«Греція звернулася до України з проханням звернути увагу на забезпечення прав релігійних і національних меншин і наголосила на необхідності поважати внутрішні установки кожної релігійної організації, - каже Юраш. - Абстолютно універсальне твердження, з яким ми цілком погоджуємося. І ще повторила російська делегація теж загальне побажання забезпечення прав релігійних організацій. Оце два моменти, які звучали впродовж 3,5-годинного обговрення. Ніякої конкретики».

Андрій Юраш зазначає, що у виступах навіть не згадувалася УПЦ (МП).

«І тому коли після успішних виступів української делегації, після привітань з боку віце-президента засідання, секретаріату ООН я побачив публікації у заангажованих церковних медіа, що нібито відбувалося якесь засудження Української держави за якісь порушення прав віруючих, релігійних свобод, я зрозумів, що маємо справу з відвертою, цинічною, безпардонною проросійською провокацією, вчиненою двома представниками СПЖ, які були присутні як гості на цьому засіданні. Все, що було зроблено ними, можна вважати елементом широкої технологічної гібридної війни і кампанії проти України», - заявив директор Департаменту.

Юраш також зауважив, що торік російська делегація намагалася закинути, що в Україні нібито порушують права УПЦ (МП), відбирають у них храми. Коли ж українська делегація пояснила, що у цьому випадку йдеться про вільне виявлення релігійних почуттів і добровільне бажання вірян змінити свою конфесійну приналежність, це питання автоматично зняли.

«Я повторюю: жодна делегація не говорила про переслідування УПЦ (МП) чи порушення їхніх прав. Усе це є маніпуляція і чистої води класична чергова проросійська антиукраїнська фальшивка», - наглосив він,

Нагадаємо, 15 листопада на офіційному сайті УПЦ (МП) з’явилось повідомлення, що «в ООН визнали проблему щодо дотримання релігійних свобод в Україні».

Світлини зі сайту Міністерства культури