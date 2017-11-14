- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Повідомлення про підтримку УПЦ (МП) в ООН – антиукраїнська фальшивка, - Андрій Юраш
17 листопада 2017, 15:37 | Міжнародні відносини | 2 | | Код для блогу | |
Інформаційні сайти УПЦ (МП) та наближені до них ЗМІ поширили неправдиву інформацію про те, що 15 листопада на засіданні ООН у Женеві Україну критикували за порушення прав УПЦ (МП).
Про це у коментарі для РІСУ повідомив Андрій Юраш, директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України.
«Жодна іноземна делегація не мала претензій до України за нібито порушення релігійних прав, і ніхто нічого у нашої держави не вимагав», - сказав він.
Андрай Юраш сам брав участь у засіданнях Робочої групи Універсального періодичного огляду 28-ї сесії Ради з прав людини ООН і мав там виступ.
За його словами, офіційну українську делегацію в Женеві представляли представники різних міністерств, Генпрокуратури, Нацполіції. Священнослужителі УПЦ (МП) до цього списку не входили.
У дискусії щодо представленої Україною доповіді взяли участь 77 країн-членів ООН. У промовах учасники найчастіше озвучували проблеми забезпечення прав національних меншин, дітей, переміщених осіб. Йшлося також про поширення ісламофобських поглядів, проблематику ромів, осіб африканського походження. Релігійну тематику у своїх виступах заторкнули Росія та Греція.
«Греція звернулася до України з проханням звернути увагу на забезпечення прав релігійних і національних меншин і наголосила на необхідності поважати внутрішні установки кожної релігійної організації, - каже Юраш. - Абстолютно універсальне твердження, з яким ми цілком погоджуємося. І ще повторила російська делегація теж загальне побажання забезпечення прав релігійних організацій. Оце два моменти, які звучали впродовж 3,5-годинного обговрення. Ніякої конкретики».
Андрій Юраш зазначає, що у виступах навіть не згадувалася УПЦ (МП).
«І тому коли після успішних виступів української делегації, після привітань з боку віце-президента засідання, секретаріату ООН я побачив публікації у заангажованих церковних медіа, що нібито відбувалося якесь засудження Української держави за якісь порушення прав віруючих, релігійних свобод, я зрозумів, що маємо справу з відвертою, цинічною, безпардонною проросійською провокацією, вчиненою двома представниками СПЖ, які були присутні як гості на цьому засіданні. Все, що було зроблено ними, можна вважати елементом широкої технологічної гібридної війни і кампанії проти України», - заявив директор Департаменту.
Юраш також зауважив, що торік російська делегація намагалася закинути, що в Україні нібито порушують права УПЦ (МП), відбирають у них храми. Коли ж українська делегація пояснила, що у цьому випадку йдеться про вільне виявлення релігійних почуттів і добровільне бажання вірян змінити свою конфесійну приналежність, це питання автоматично зняли.
«Я повторюю: жодна делегація не говорила про переслідування УПЦ (МП) чи порушення їхніх прав. Усе це є маніпуляція і чистої води класична чергова проросійська антиукраїнська фальшивка», - наглосив він,
Нагадаємо, 15 листопада на офіційному сайті УПЦ (МП) з’явилось повідомлення, що «в ООН визнали проблему щодо дотримання релігійних свобод в Україні».
Світлини зі сайту Міністерства культури
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 17 листопада 2017, 21:41| Коментувати коментар
Московський Патріархат в Україні знову викрив своє брехливе нутро
- 17 листопада 2017, 19:27| Коментувати коментар
Як наголоджується в Слові Божому, диявол - злобний брехун і наклепник та батько всілякої лжі. Так що, як виглядає, всі ці облудно-наклепницькі медіа-чинники УПЦ МП та, загалом, їхні "начальники" і різні спільники з промосковської "5-ї колони" в Україні - (де-факто) явні і недвозначні суги й виконавці наказів і вказівок сатани-Люцифера!
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Повідомлення про підтримку УПЦ (МП) в ООН – антиукраїнська фальшивка, - Андрій Юраш | 17 листопада 2017, 15:37 | Міжнародні відносини |
У Чернівцях художник розробив герб для новоствореної єпархії УГКЦ | 17 листопада 2017, 12:00 | УГКЦ |
Вихідний 25-го грудня в УПЦ (МП) назвали «антинародним» | 17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) |
Від митрополита УПЦ (МП) вимагають публічних вибачень за вітання Путіну | 17 листопада 2017, 10:59 | Релігія і політика | | |
Група чорних археологів загинула під час розкопок храму бога Гора | 17 листопада 2017, 10:50 | Світові |
Останні коментарі
- 17 листопада 2017, 21:58
молодці місцеві хоч і на емоціях, але відстоюють своє, видно натерпілись від Московського Патріархату |
- 17 листопада 2017, 21:41
Московський Патріархат в Україні знову викрив своє брехливе нутро |
- 17 листопада 2017, 20:00 |
- 17 листопада 2017, 19:27
Як наголоджується в Слові Божому, диявол - злобний брехун і наклепник та батько всілякої лжі. Так що, як виглядає, всі ці облудно-наклепницькі медіа-чинники УПЦ МП та, загалом, їхні |
- 17 листопада 2017, 19:24
Вибачте, будь ласка, панове , але поглянте, на постать Владики Юліана ,хіба це не ОБРАЗ мужнього, сильнього , вольового і, заради УКРАЇНИ і бідного - пребідного народу,- мужнього ЗАХИСНИКА |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
24 жовтня 2017, 16:41 | Репортажі | | 2 листопада 2017, 10:46
Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції
31 жовтня 2017, 10:55 | Релігія і політика | 15 листопада 2017, 11:27
Єпархії УПЦ (МП) на окупованих територіях відмежовуються від України
20 жовтня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 24 жовтня 2017, 13:47
У Кропивницькому збирають підписи під листом щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
19 жовтня 2017, 13:16 | Міжправославні стосунки | 17 листопада 2017, 20:00
Єпископ Коломийський УПЦ КП зустрівся з представниками парафій, які покинули Московський Патріархат
Коментарі