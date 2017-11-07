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Глава УГКЦ у Литві взяв участь у відзначенні 400-ї річниці Василіанського чину та зустрівся з членами Сейму
12 листопада 2017, 09:25 | Міжнародні відносини | 1 | | Код для блогу | |
10 листопада 2017 року в Литві розпочалися урочисті заходи з відзначення 400-річчя заснування Василіанського чину Святого Йосафата за участі Патріарха Святослава, Предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви.
Як повідомив Департамент інформації УГКЦ, у рамках заходів Блаженніший Святослав зустрівся з першим віце-спікером Сеймасу Литовської Республіки Рімою Башкєнє у Сеймасі ЛР. У зустрічі взяли участь, зокрема, Віце-спікер Сеймасу ЛР Арвідас Некрошюс, голова Комітету з питань соціального захисту та зайнятості Сеймасу ЛР Альгірдас Сісас, голова Комітету з питань безпеки і оборони Сеймасу ЛР Вітаутас Бакас, заступник голови Комітету з закордонних справ Егідіюс Варейкіс, член Комітету з закордонних справ, голова підкомітету з трансатлантичних зв’язків та демократичного розвитку Жигімантас Павільоніс. У зустрічі взяв участь Посол України в ЛР Володимир Яценківський.
У ході зустрічі сторони відзначили високий рівень двосторонніх відносин у різних сферах, їх вагоме історичне підґрунтя. Блаженніший Святослав висловив подяку литовській стороні за надання всебічної підтримки Україні, поінформував про цілі розвитку Української Греко-Католицької Церкви в Україні та у світі. Литовською стороною, зокрема, було висловлено готовність щодо надання подальшої підтримки нашій державі.
Того ж дня з нагоди Ювілейного року 400-ліття Василіанського чину святого Йосафата у Литовському державному історичному архіві відбулося урочисте відкриття виставки історичних документів з історії Чину, співорганізатором якої є Посольство України в ЛР. У заході, який привернув велику увагу литовської громадськості, взяли участь, зокрема, представники делегації УГКЦ на чолі з Блаженнішим Святославом, Міністр культури ЛР Ліана Руокітє-Йонсон, Посол України в ЛР з дружиною, представники Посольства України в ЛР, української громади Литви, дипломатичного корпусу, акредитованого в Литві, науковці, провідні місцеві ЗМІ.
Цього дня у Посольстві України в ЛР відбулася дружня зустріч делегації УГКЦ, колективу Посольства, представників акредитованого у Литві дипломатичного корпусу, української громади Литви та литовської громадськості.
11 листопада Глава УГКЦ взяв участь в урочистій церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку у центрі Вільнюса.
У рамках заходу відбулося дружнє спілкування Блаженнішого Святослава з представниками української громади Литви, лунали Державний Гімн України, молитва за нашу державу, українські народні пісні.
Того ж дня Глава УГКЦ Блаженніший Святослав та Посол України в ЛР В. Яценківський взяли участь у відкритті виставки стародруків книг та видань, що зберігаються у бібліотечних фондах Національної бібліотеки Литви, «Василіянська друкарня Вільнюса», а також у Міжнародному круглому столі «Василіянське книговидання у Вільнюсі» у Національній бібліотеці Литви, до організації якої взяло участь Посольство України в ЛР.
Участь у заході взяли широкі кола литовської громадськості, української громади Литви, представники провідних литовських та українських ЗМІ, а також науковці з України, Литви, Польщі, Білорусі, зокрема, Українського католицького університету м. Львова, Вільнюського Університету, Вільнюської художньої академії, Варшавського університету, Білоруської національної бібліотеки.
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- 12 листопада 2017, 15:34| Коментувати коментар
Загалом, Вільнюс - це дуже цікаве й захоплююче місто, де, зокрема, історично зустрілися й перетнулися, взаємно доповнюючи та збагачуючи одна одну, кілька етнокультурних та релігійних ідентичностей. І тому, мабуть, не випадково свого часу Вільнюс дехто іменував не інакше, як "литовський Єрусалим". А от 1920 р. він був силоміць захоплнний у незалежної Литви Польщею і впродовж усього міжвоєнного періоду був предметом гострих територіальних суперечок поміж двома країнами...
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