Президент України і король Саудівської Аравії спростять мусульманам процедуру здійснення хаджу

10 листопада 2017, 11:24 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент Петро Порошенко повідомив про досягнення «важливих домовленостей щодо спрощення візового режиму» між Україною та Саудівською Аравією, повідомляє Іslam.in.ua.

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«Я з подивом дізнався, що візи до Саудівської Аравії є найдорожчими серед усіх країн світу для українців і, відповідно, візи до України – найдорожчими для саудівців», — зауважив голова держави в коментарі для журналістів за підсумками офіційного візиту до Королівства Саудівська Аравія.

Він зазначив, що під час зустрічі з королем Саудівської Аравії укладена угода про зниження плати за візи з метою полегшення міжлюдських контактів, спрощення співпраці на рівні бізнесу та підприємців, а також активізації туризму.

За словами президента, це також сприятиме релігійному обміну. Петро Порошенко зауважив, що в Україні є близько 2 млн мусульман, і вони матимуть можливість здійснити прощу — хадж до Саудівської Аравії. «Ми домовились про те, що максимально спростимо процедуру здійснення хаджу», — повідомив він.

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теги до статті:Петро Порошенко,Саудівська Аравія,Хадж
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    • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:57

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