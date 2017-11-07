"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України

Польща тривалий час безумовно підтримувала Україну, що дуже важливо для безпеки Варшави. Однак, останнім часом Польща визнала, що Київ “використовує” Варшаву і розраховує, що вона за будь-яких обставин підтримуватиме Україну.

Про це в ефірі Польського радіо “Trojka” заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє Укрінформ.

“Донині ми стискали зуби, оскільки з огляду на нашу військово-політичну доктрину і безпеку збереження незалежної України є безцінним. Однак ми визнали, що нас використовують, що Україна досить безтурботно дивиться на цю проблему і виходить з розрахунку, що ми безумовно підтримуватимемо безпеку і незалежність України, стоятимемо на її боці у конфлікті з Росією і не вимагатимемо розв'язання двосторонніх проблем - історичних чи освітніх”,- заявив Ващиковський.

Він додав, що Польща відкрито говорить: “російська агресія не може бути відмовкою, аби не розв'язувати двосторонніх проблем”.

Глава польської дипломатії зауважив, що “кісткою незгоди” у двосторонніх відносинах є історія, “до певної міри” освіта, а також повернення польській громаді в Україні церковного майна - костелів та парафіяльних будинків.

Ващиковський підкреслив, що після візиту до Львова 4-5 листопада він хоче зустрітися з президентом РП Анджеєм Дудою, але “не має для президента оптимістичних новин”.

Глава польської дипломатії зазначив, що рішення про те, чи їхати в Україну в середині грудня Дуда має прийняти самостійно, “але ситуація є досить складною”.

Він також торкнувся питання складання “чорних списків” cеред українців, які, за словами Ващиковського, перешкоджають на адміністративному рівні проведенню польською стороною ексгумацій в Україні, або “носять мундири СС Галичина”.

“Я можу сказати, що у випадку однієї особи цю процедуру вже введено в дію. Якщо її буде завершено, то упродовж кількох наступних днів я повідомлю, про кого йдеться”, - підкреслив Ващиковський.

Польський міністр також торкнувся питання щодо переговорного процесу навколо врегулювання конфлікту на сході України. Він зауважив, що Польщі немає в жодному форматі переговорів по Донбасу, але якщо Україна намагатиметься вирішити конфлікт у ширшому колі, то Польща є в “розпорядженні” України.

Глава МЗС РП зазначив, що три роки тому Україна у переговорному процесу по Донбасу зробила ставку на Францію та Німеччину, але зараз ці країни зайняті своїми проблемами. Тому, на його переконання, українці повинні думати, “як зберегти адвокатів своєї незалежності і цю дилему вони мають розв'язати самостійно”.

Нагадаємо, у неділю, 5 листопада, Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський у Львові відвідав храм св. Марії Магдалини у Львові.

Як інформує Католицький Медіа-Центр, зарубіжні гості були присутні на св. Месі, яку відправив о. Павел Томис. Відбулася розмова з отцями облатами та коротка зустріч з парафіянами, які розповіли про тривалі й безуспішні спроби громади повернути костел св. Марії Магдалини, а також про спрофановану каплицю з розписами Розена.

Того ж дня Міністр ЗС Польщі Вітольд Ващиковський відвідав костел св. Антонія, де зустрівся з отцями францисканцями, котрі поінформували про стан справ, пов’язаних з поверненням парафіяльного будинку.

Ще раніше, у жовтні, Митрополит Львівський РКЦ в Україні Мечислав Мокшицький в інтерв’ю російському релігійному порталу Gaudete заявив, що нині у власності Греко-Католицької Церкви перебуває 23 храми, які колись належали римо-католикам. Згодом 10 жовтня у Львові під час спілкування з журналістами він сказав, що хотів би, аби греко-католики повернули їм два храми - церкву – Стрітення Господнього (колишній костел Матері Божої Громничої, вул. Виниченка, 30) та церкву Ольги ти Єлизавети (колишній костел святої Ельжбети).