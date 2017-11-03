Представник УПЦ МП озвучив Комісару з прав людини Ради Європи свою версію релігійних подій в Україні

7 листопада 2017, 07:49 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

6 листопада 2017 року Голова Представництва УПЦ МП при міжнародних організаціях єпископ Баришівський Віктор (Коцаба), у рамках перебування у Страсбурзі, зустрівся з Верховним Комісаром з прав людини Ради Європи Нільсом Мужнієксом. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Єпископ Віктор подав Комісару свою версію подій щодо ситуації у Коломиї. Єрарх УПЦ МП також розповів про законопроекти, які перебувають на розгляді ВР № 4128, 4511 та 5309 і які, на його думку, носять відкрито дискримінаційний характер проти Української Православної Церкви Московського Патріархату.

Комісар з прав людини Ради Європи зазначив, що всі надані документи будуть уважно розглянуті ним особисто та іншими відповідальними єврочиновниками.

 

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теги до статті:Віктор (Коцаба),ЄС
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