Патріарх Святослав розповів новопризначеному послу Іспанії в Україні, як УГКЦ працює з трудовими мігрантами

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав провів робочу зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Іспанії в Україні Сільвією Йозефіною Кортес Мартін.

Зустріч відбулася на прохання пані Посол. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Під час зустрічі сторони обговорили багато різних питань, які стосуються суспільних подій в Україні, зокрема громадянського суспільства та його ролі в розвитку України. Сторони погодилися, що нині українське громадянське суспільство є лідером змін у країні.

Пані Посол відзначила велику роль Української Греко-Католицької Церкви в суспільних змінах країни. Зокрема зазначила, що роль Української Греко-Католицької Церкви в суспільному житті виходить далеко поза конфесійні межі. За її словами, багато людей прислухаються до УГКЦ, до її позиції щодо суспільного життя, хоча себе конфесійно не ідентифікують з цією Церквою.

Окремо сторони обговорили проблему еміграції.

Глава Церкви зазначив, що більшість емігрує до країн Центральної та Західної Європи в пошуках заробітку, щоб могти утримати свою сім’ю в Україні. «Це трудова еміграція. І наша Церква є чи не єдиною інституцією, що слугує мостом між українським суспільством і українськими громадами, які тепер виникають у Центральній і Західній Європі», – сказав Глава Церкви.

Блаженніший Святослав розповів пані Посол про торішній конгрес українських мігрантів Центральної і Західної Європи та про пастирську програму служіння для емігрантів. «Нашою пастирською тактикою є інтеграція, але не асиміляція», – наголосив Предстоятель УГКЦ.

Глава Церкви поінформував пані дипломат про різні церковні пастирські програми, які спрямовані на реінтеграцію людей, що повертаються в Україну із заробітків. Також Блаженніший Святослав наголосив на важливості питання соціальних сиріт. Архиєрей сказав, що це актуальне питання в родинах емігрантів, оскільки хтось із батьків або й обоє є на заробітках, а діти ростуть із бабусею, дідусем чи іншими родичами і, відповідно, не мають належної опіки та виховання.