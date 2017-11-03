Патріарх Святослав розповів новопризначеному послу Іспанії в Україні, як УГКЦ працює з трудовими мігрантами

4 листопада 2017, 12:14 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав провів робочу зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Іспанії в Україні Сільвією Йозефіною Кортес Мартін.

Зустріч відбулася на прохання пані Посол. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

УГКЦ_Іспанія.jpg

Під час зустрічі сторони обговорили багато різних питань, які стосуються суспільних подій в Україні, зокрема громадянського суспільства та його ролі в розвитку України. Сторони погодилися, що нині українське громадянське суспільство є лідером змін у країні.

Пані Посол відзначила велику роль Української Греко-Католицької Церкви в суспільних змінах країни. Зокрема зазначила, що роль Української Греко-Католицької Церкви в суспільному житті виходить далеко поза конфесійні межі. За її словами, багато людей прислухаються до УГКЦ, до її позиції щодо суспільного життя, хоча себе конфесійно не ідентифікують з цією Церквою.

Окремо сторони обговорили проблему еміграції.

Глава Церкви зазначив, що більшість емігрує до країн Центральної та Західної Європи в пошуках заробітку, щоб могти утримати свою сім’ю в Україні. «Це трудова еміграція. І наша Церква є чи не єдиною інституцією, що слугує мостом між українським суспільством і українськими громадами, які тепер виникають у Центральній і Західній Європі», – сказав Глава Церкви.

Блаженніший Святослав розповів пані Посол про торішній конгрес українських мігрантів Центральної і Західної Європи та про пастирську програму служіння для емігрантів. «Нашою пастирською тактикою є інтеграція, але не асиміляція», – наголосив Предстоятель УГКЦ.

Глава Церкви поінформував пані дипломат про різні церковні пастирські програми, які спрямовані на реінтеграцію людей, що повертаються в Україну із заробітків. Також Блаженніший Святослав наголосив на важливості питання соціальних сиріт. Архиєрей сказав, що це актуальне питання в родинах емігрантів, оскільки хтось із батьків або й обоє є на заробітках, а діти ростуть із бабусею, дідусем чи іншими родичами і, відповідно, не мають належної опіки та виховання.

Система Orphus
теги до статті:Святослав (Шевчук),Сільвія Йозефіна Кортес Мартін,УГКЦ в Іспанії
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 4 листопада 2017, 16:12

      "І промовив Бог усі слова ці, говорячи: ...нехай не буде в тебе інших богів перед лицем Моїм. Не роби собі кумира [ідола]... не поклоняйся їм і не служи їм, бо Я - Господь, Бог твій..."

    • Василий Петров | 4 листопада 2017, 14:59

      Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, Лука 11:32. Первые же из тех, кто и будет судить т.н. Христиан это их же т.н. святые, останки которых выставлены на поклонение в церквях. Именно

    • Василий Петров | 4 листопада 2017, 11:22

      Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое, Матфея 16:23. Т.о. церковь, которая считает, что сатана есть как верховный Бог Отец, тем самым УЖЕ

    • Василий Петров | 4 листопада 2017, 10:56

      Должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, Иоанна 3:14-15. Итак, как Христу должно было быть вознесённым на Небеса в том теле, в котором

    • velovs@ukr.net | 3 листопада 2017, 19:10

      Цікавий і, як на мене, досить об'єктвний і справедливий погляд та потрактування цих історичних подій. Тобто всуціль не протиставляти й не викопувати глибинного й непрохідного рову поміж цими двома

    Популярні статті місяця