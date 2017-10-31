Єпископи східного обряду Європи моляться про дар миру для українського народу, що надто довго страждає від війни

29 жовтня оприлюднене підсумкове комюніке зустрічі католицьких єпископів східного обряду Європи, що від 27 до 29 жовтня 2017 р. відбувалася в Лондоні та збіглася з відзначенням 60-річчя місцевої єпархії УГКЦ. У документі особливе місце відведене Україні.

Єпископи східного обряду Європи засвідчили, що моляться про дар миру й примирення для українського народу, що надто довго страждає від насильства та війни. Про це йдеться у повідомленні Радіо Ватикану.

«Завершивши ці праці, всі ми, пастирі Східних Католицьких Церков Європи, почуваємося підбадьореними в нашому церковному служінні Господньою любов’ю, тією Божественною благодаттю, яка зціляє наші немочі, Господньою любов’ю до Своєї Церкви, що є спонукою для нас звіщати Його Євангеліє», – читаємо у підсумковому комюніке зустрічі католицьких єпископів східного обряду Європи.

В повідомленні зазначається, що це були насичені дні зустрічей, конференцій, дискусій, але, насамперед, братерства й молитви, під час яких була нагода розділити сподівання та страждання, проекти й труднощі Східних Католицьких Церков Європи. В працях взяли участь приблизно сорок єпископів, священиків та експертів у сфері катехизації.

Відзначення 60-річчя української єпархії в Лондоні, читаємо в комюніке, стало нагодою з вдячністю згадати пастирську турботу Апостольської Столиці, що виходила назустріч душпастирським потребам східних католицьких вірних, розсіяних у Західній Європі. Це дало змогу також оцінити становище Східних Католицьких Церков у всіх діаспорних структурах, висловивши сподівання на те, що досвід минулого може й сьогодні послужити натхненням для того, аби розвивати дбання про вірних, які емігрували зі своїх країн.

Апостольський Нунцій у Великобританії архиєпископ Едвард Адамс, що брав участь у відкритті зустрічі, передав вітання від Святішого Отця Франциска, який уділив усім її учасникам своє Апостольське благословення, поширюючи його також на вірних української єпархії Пресвятої Родини.

Єрархи, за підсумками засідань, висловлюють свою переконаність у «головній та фундаментальній необхідності звіщення Христа через катехизацію та містагогію, що випливають із служіння Божественної Літургії, як місця визнавання та звершення нашої віри». В повідомленні зазначається, що розмаїття літургій, відслужених цими днями, дало змогу досвідчити багатство католицькості, що виявляється через різні християнські традиції, які протягом двох тисяч років формують християнське обличчя Європи.

«Цей факт утвердив наше усвідомлення завжди нового покликання свідчити Євангеліє Милосердя, любові та примирення сучасному світові, позначеному стражданнями, бідністю, несправедливістю та збройними конфліктами, які гнітять обличчя багатьох наших Церков і наших народів. Зокрема, молимося про дар миру й примирення для українського народу, що надто довго страждає від насильства та війни, пам’ятаючи також про переслідування і страждання наших братів-християн Близького Сходу», – читаємо у документі.

В комюніке також знаходимо слова подяки на адресу Конгрегації Східних Церков та Ради Єпископських Конференцій Європи за підтримку цих щорічних зустрічей, започаткованих 20 років тому. Оскільки обговорювана тема стала нагодою відчути себе залученими у загальноцерковне оновлення катехизації, слова подяки за підтримку скеровані також Папській Раді сприяння новій євангелізації.

«Різні аспекти, які ми поглибили протягом цих днів, звернули наш погляд на важливість наново віднайти центральність Христа в нашому проповідуванні та катехизуванні, на дійсність методів великого передання наших Церков: проповіді, катехизації, іконографії, містагогії, та, одночасно, на необхідність використовувати нові засоби комунікації для того, щоб звіщати всім Христову Добру Новину», – наголошують східні католицькі єпископи Європи.

Зазначається також, що наступна така зустріч відбуватиметься від 14 до 17 червня 2018 року в Лунґрській єпархії Італо-Албанської Греко-Католицької Церкви в Італії.