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Патріарх Святослав відслужив Божественну Літургію у головному соборі католиків Англії та Валії
1 листопада 2017, 11:33 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Понад тисячу вірних 28 жовтня 2017 року прийшли у Лондоні до Вестмінстерської катедри, головного храму для католиків Англії та Валії, щоб взяти участь у історичній події – служінні Літургії східного обряду.
Глава Української Греко-Католицької Церкви Cвятослав (Шевчук), разом зі східними католицькими єпископами Європи і членами Католицької Єпископської Конференції Англії та Валії відслужили Архиєрейську Божественну Літургію в присутності кардинала Вінсента Нікольса і Архиєпископа Едварда Йосифа Адамса, Апостольського нунція у Великобританії.
На спільній молитві з нагоди 60-річччя встановлення Українського католицького екзархату/єпархії також були представники Англіканської та Православної Церков, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Проповідь виголосив кардинал Вінсент. Він відзначив, що сьогодні, коли католики латинського обряду є свідками і беруть участь у візантійській Літургії, вони моляться, «щоб ця Літургія привела до глибшого розуміння науки Христа».
«Довіра, віра та оптимізм є очевидними і в Україні. Ми можемо пригадати про новий католицький університет, семінарії, в яких багато молодих людей «перевіряють» своє покликання... У Білорусі, яку я мав нагоду нещодавно відвідати, є подібна історія щодо відновлення церков і відродження католицького життя... УГКЦ, яка ще в 1991 році була поза законом, зараз справді перебуває у воскресінні, що є потужним образом християнської місії «відновити все в Христі», − наголосив кардинал Нікольс.
На завершення Літургії Блаженніший Святослав привітав усіх з нагоди 60-річчя від заснування єпархії УГКЦ у Великобританії: «Дозвольте мені від імені всієї Церкви та від імені України сердечно привітати із 60-річчям створення нашого екзархату, а відтак єпархії у Великобританії. Я щиро вітаю владику Гліба (Лончину) та владику Павла (Хомницького), а також усіх священиків, які приїхали зі всіх парафій. Нехай Бог благословить вас усіх, нехай гуртує нас у єдності нашої Церкви та України і поза її межами за допомогою Святого Духа», − наголосив Предстоятель УГКЦ.
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