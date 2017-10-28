Глава УГКЦ: «Україна − це «житниця» Європи, яка має засіяти Західну Європу словом Христового Євангелія»

Глава УГКЦ цими днями перебуває у Великобританії з офіційним душпастирським візитом на запрошення владики Гліба (Лончини), єпарха єпархії Пресвятої родини в Лондоні. Офіційний візит Глави УГКЦ до Великобританії триває з 19 по 31 жовтня 2017 року.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, Святослав 29 жовтня 2017 року під час проповіді до вірних у катедрі Пресвятої родини в Лондоніт говорив про місію українців у Європі – «стати «доброю нивою», на яку впало Боже Слово і принесло добрий плід».

«Століттями Україна називалася житницею Європи. Не тільки тому, що в нас була добра і родюча земля. Не тільки тому, що багато зерна прибувало до Європи з наших українських земель. Однак сьогодні ця житниця засіває Європу ще й іншим зерном. За важких обставин, а саме через біль, терпіння і сльози України та економічні виклики, перед яким наші люди повинні шукати кращої долі в країнах Європи, Господь бачить кожного з нас як насінину, - насінину, що має засіяти західноєвропейську землю, в якої хтось вкрав Боже Слово. Ми маємо засіяти цю землю словом Христового Євангелія», − наголосив Глава УГКЦ.

На думку Блаженнішого Святослава, кожен із нас покликаний свідчити свою християнську віру там, де він є: «На роботі або навіть стоячи перед британськими властями, які запитують скрізь про ваш паспорт і візу, ви повинні свідчити, що насамперед є християнами. Адже Бог бажає, щоб ми були тим зерном, що засіє ці країни для нової справи − нової євангелізації», − запевняє проповідник.

Глава УГКЦ подякував від імені всієї Церкви Папі Римському, з благословення якого був створений спочатку екзархат, а потім єпархія УГКЦ у Великобританії, а також усім священикам, владикам, зокрема владикам Глібові (Лончині) та Павлу (Хомницькому), єпископам і громаді, яка сіяла і сіє там Боже Слово: «Наступного року храму (катедрі Пресвятої родини. − Ред.) буде 50 років, відколи українська громада збирала для нього кошти. Ця святиня є видим знаком, що Боже Слово дало плід у нашому народі. Любов до Бога і солідарність українців збудували цей храм у Великобританії та гуртували наші громади довкола Церкви», − сказав Предстоятель УГКЦ.