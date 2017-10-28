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Глава УГКЦ: «Україна − це «житниця» Європи, яка має засіяти Західну Європу словом Христового Євангелія»
30 жовтня 2017, 09:52 | Міжнародні відносини | 1 | | Код для блогу | |
Глава УГКЦ цими днями перебуває у Великобританії з офіційним душпастирським візитом на запрошення владики Гліба (Лончини), єпарха єпархії Пресвятої родини в Лондоні. Офіційний візит Глави УГКЦ до Великобританії триває з 19 по 31 жовтня 2017 року.
За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, Святослав 29 жовтня 2017 року під час проповіді до вірних у катедрі Пресвятої родини в Лондоніт говорив про місію українців у Європі – «стати «доброю нивою», на яку впало Боже Слово і принесло добрий плід».
«Століттями Україна називалася житницею Європи. Не тільки тому, що в нас була добра і родюча земля. Не тільки тому, що багато зерна прибувало до Європи з наших українських земель. Однак сьогодні ця житниця засіває Європу ще й іншим зерном. За важких обставин, а саме через біль, терпіння і сльози України та економічні виклики, перед яким наші люди повинні шукати кращої долі в країнах Європи, Господь бачить кожного з нас як насінину, - насінину, що має засіяти західноєвропейську землю, в якої хтось вкрав Боже Слово. Ми маємо засіяти цю землю словом Христового Євангелія», − наголосив Глава УГКЦ.
На думку Блаженнішого Святослава, кожен із нас покликаний свідчити свою християнську віру там, де він є: «На роботі або навіть стоячи перед британськими властями, які запитують скрізь про ваш паспорт і візу, ви повинні свідчити, що насамперед є християнами. Адже Бог бажає, щоб ми були тим зерном, що засіє ці країни для нової справи − нової євангелізації», − запевняє проповідник.
Глава УГКЦ подякував від імені всієї Церкви Папі Римському, з благословення якого був створений спочатку екзархат, а потім єпархія УГКЦ у Великобританії, а також усім священикам, владикам, зокрема владикам Глібові (Лончині) та Павлу (Хомницькому), єпископам і громаді, яка сіяла і сіє там Боже Слово: «Наступного року храму (катедрі Пресвятої родини. − Ред.) буде 50 років, відколи українська громада збирала для нього кошти. Ця святиня є видим знаком, що Боже Слово дало плід у нашому народі. Любов до Бога і солідарність українців збудували цей храм у Великобританії та гуртували наші громади довкола Церкви», − сказав Предстоятель УГКЦ.
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- 30 жовтня 2017, 13:14| Коментувати коментар
Сьогодні "Господь бачить кожного з нас як насінину, - насінину, що має засіяти західноєвропейську землю, в якої хтось вкрав Боже Слово. Ми маємо засіяти цю землю словом Христового Євангелія», − наголосив Глава УГКЦ." До речі, саме про це пророкує та обітує і Слово Боже. Що "і буде у той день, живі води потечуть з Єрусалима [нове - друге з'явлення якого Господь поблагословив якраз на українській землі], половина їх до моря [багатьох народів] східного і половина їх до моря [багатьох] народів західного; влітку й узимку так буде" (Зах.14:8). Причому, саме у східному напрямі ця "тече [жива] вода", тобто засів слова Христового Євангелія відбувається - аж дотепер - уже тисячу років. Тим паче, що свого часу заснований і споруджений на землях Русі-Україні ПЕРШИЙ її Духовний "храм стояв лицем на схід" (Єз.47:1). А от нині: відроджуваного на українських теренах "слава цього останнього храму буде більшою, ніж першого, - говорить Господь Саваоф; і на місці цім Я дам мир, - говорить Господь Саваоф" (Аг.2:9). І цей благословенний "дім Мій назветься домом молитви для всіх народів" (Іс.56:7). В т. ч., природно, і Західної Європи. А ще "так говорить Господь Саваоф: ще раз, і це буде скоро, Я потрясу небо і землю, море і сушу, і потрясу всі народи..." Потрясу "і скину престоли царств, і знищу силу царств язичницьких, перекину колісниці й тих, що сидять на них, і скинуті будуть коні і вершники їх, один мечем іншого". Й затим - вже вдруге - "прийде Бажаний усіма народами [Месія-Христос], і наповню дім цей славою, - говорить Господь Саваоф" (Аг.2:6,7,22). І, судячи з усього, ми наразі і живемо в ці есхатологічні - "в останні роки" і "в останні дні" (Єз.38:8,16) всесвітньої Історії спасіння!
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