У Кракові обговорюють роль Церкви в процесі європейської інтеграції

«Куди прямує Європа?» − над цією темою з 26 по 28 жовтня роздумують представники різних країн та різних конфесій, що зібралися вже традиційно в м. Кракові (Польща) на чергову, сімнадцяту конференцію – «Роль Церкви у процесі європейської інтеграції». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

На початку зустрічі з промовами виступили представники Католицької Церкви, євродепутати та представники уряду Польщі. Вітання учасникам конференції виголосив також Антоніо Таяні, голова Європейського парламенту та заступник Голови Європейської комісії. Після цього делегати з усіх країн Європи розпочали обговорення майбутніх викликів, які стоять перед європейською спільнотою сьогодні.

З благословення Блаженнішого Святослава участь у конференції бере о. Ігор Шабан, голова Комісії УГКЦ для сприяння єдності християн. Він повідомив, що під час цієї дводенної конференції планується дати відповіді на запитання: чи сучасній Європі потрібні християнські лідери, чи сучасна Європа може захистити свою ідентичність, базовану на християнських коріннях та які виходи з сьогоднішньої кризи пропонує Церква?

Важливим завданням сьогоднішньої європейської спільноти, на думку о. Ігоря, є «знайти відповіді на запитання про те, в який спосіб християни мають шанувати свою європейську ідентичність, свої коріння, яке, незважаючи на певне ослаблення, не втратило своєї вартості та до сьогодні формує фундамент майбутньої Європи».