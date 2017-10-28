У Болгарії встановили пам'ятник київській святій

В селі Каліпетрово (Болгарія) 26 жовтня відбулися урочистості, присвячені 170-річчю храму священномученика Димитрія Солунського, в рамках яких відбулося освячення пам’ятника святій ігумені Димитрі Київській.

Сам пам’ятник був переданий храму в дар від єпископа УПЦ МП Даміана (Давидова), намісника Київського Свято-Введенського монастиря, заснованого святою (болгарка за походженням) Димитрою у 1878 році. Божественну Літургію очолив митрополит Доростольський Амвросій у співслужінні єпископів та священиків з Болгарії, Греції, Румунії, Молдови, України та Росії.

Як повідомляє УНІАН, прп. Димитра Київська (в миру – Матрона Олександрівна Єгорова) народилася в 1810 р. у Сілістрі. Разом з родиною вона переселилася до Бессарабії, де вийшла заміж за капітана російської армії. Після загибелі чоловіка під час Кримської війни, в 1856 р. вона переїхала у Київ. У 1876 р. свята скупила цілий квартал у Києві, де, за її проханням 4 березня 1878 р. була заснована Введенська жіноча громада для піклування над вдовами і сиротами.

Цій громаді вона пожертвувала свої будинки і 21 000 руб. 9 березня 1878 р. вона померла в Петербурзі, прийнявши перед смертю постриг з ім’ям Димитрія. Була похована в Олександро-Невській Лаврі, але 7-8 серпня 1878 р. мощі перепоховали в склепі храму Введенської громади в Києві. Після закриття монастиря її останки були перепоховані на Звіринецькому кладовищі та повернуті після відновлення обителі в 1996 р. 8 листопада 2008 р. свята Димитрія канонізована Українською Православною Церквою Московського Патріархату. Дні пам’яті — 26 жовтня (день тезоіменитства), 9 березня (день кончини), 8 серпня (день повернення мощей в обитель). Частка її мощей 26 червня 2009 р. була передана жителям рідного міста Сілістра і зараз зберігається в храмі с. Каліпетрово.