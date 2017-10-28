У Болгарії встановили пам'ятник київській святій

29 жовтня 2017, 10:03 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

В селі Каліпетрово (Болгарія) 26 жовтня відбулися урочистості, присвячені 170-річчю храму священномученика Димитрія Солунського, в рамках яких відбулося освячення пам’ятника святій ігумені Димитрі Київській.

Сам пам’ятник був переданий храму в дар від єпископа УПЦ МП Даміана (Давидова), намісника Київського Свято-Введенського монастиря, заснованого святою (болгарка за походженням) Димитрою у 1878 році. Божественну Літургію очолив митрополит Доростольський Амвросій у співслужінні єпископів та священиків з Болгарії, Греції, Румунії, Молдови, України та Росії.

Як повідомляє УНІАН, прп. Димитра Київська (в миру – Матрона Олександрівна Єгорова) народилася в 1810 р. у Сілістрі. Разом з родиною вона переселилася до Бессарабії, де вийшла заміж за капітана російської армії. Після загибелі чоловіка під час Кримської війни, в 1856 р. вона переїхала у Київ. У 1876 р. свята скупила цілий квартал у Києві, де, за її проханням 4 березня 1878 р. була заснована Введенська жіноча громада для піклування над вдовами і сиротами.

Цій громаді вона пожертвувала свої будинки і 21 000 руб. 9 березня 1878 р. вона померла в Петербурзі, прийнявши перед смертю постриг з ім’ям Димитрія. Була похована в Олександро-Невській Лаврі, але 7-8 серпня 1878 р. мощі перепоховали в склепі храму Введенської громади в Києві. Після закриття монастиря її останки були перепоховані на Звіринецькому кладовищі та повернуті після відновлення обителі в 1996 р. 8 листопада 2008 р. свята Димитрія канонізована Українською Православною Церквою Московського Патріархату. Дні пам’яті — 26 жовтня (день тезоіменитства), 9 березня (день кончини), 8 серпня (день повернення мощей в обитель). Частка її мощей 26 червня 2009 р. була передана жителям рідного міста Сілістра і зараз зберігається в храмі с. Каліпетрово.

 

 

 

Система Orphus
теги до статті:Міжнародні відносини,УПЦ (МП)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 29 жовтня 2017, 08:41

      Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, Матфея 16:24. Итак, крест Христов - это совсем не страдания, которые уготовил Христос своим ученикам, но жизнь

    • Cynthia Lynn | 28 жовтня 2017, 23:57

      Hopefully Putin will retire soon.

    • Василий Петров | 28 жовтня 2017, 22:32

      И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю, Лука 23:43. Слова Христа о том, что ученик не больше чем учитель никакого отношения к тому, что каждый из Его учеников должен

    • velovs@ukr.net | 28 жовтня 2017, 19:37

      "Глава держави також зазначив, що «за мирне небо було сплачено надзвичайно високу і страшну ціну — близько 9 мільйонів життів наших співвітчизників»." Разом з тим тут, мабуть, було би варто

    • velovs@ukr.net | 28 жовтня 2017, 19:08

      "Вибір теми зумовлений численними викликами, такими як міграція багатьох східних католиків до регіонів і країн різних християнських традицій і деномінацій. Східні Католицькі Церкви намагаються

    Популярні статті місяця