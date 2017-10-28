- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Болгарії встановили пам'ятник київській святій
29 жовтня 2017, 10:03 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
В селі Каліпетрово (Болгарія) 26 жовтня відбулися урочистості, присвячені 170-річчю храму священномученика Димитрія Солунського, в рамках яких відбулося освячення пам’ятника святій ігумені Димитрі Київській.
Сам пам’ятник був переданий храму в дар від єпископа УПЦ МП Даміана (Давидова), намісника Київського Свято-Введенського монастиря, заснованого святою (болгарка за походженням) Димитрою у 1878 році. Божественну Літургію очолив митрополит Доростольський Амвросій у співслужінні єпископів та священиків з Болгарії, Греції, Румунії, Молдови, України та Росії.
Як повідомляє УНІАН, прп. Димитра Київська (в миру – Матрона Олександрівна Єгорова) народилася в 1810 р. у Сілістрі. Разом з родиною вона переселилася до Бессарабії, де вийшла заміж за капітана російської армії. Після загибелі чоловіка під час Кримської війни, в 1856 р. вона переїхала у Київ. У 1876 р. свята скупила цілий квартал у Києві, де, за її проханням 4 березня 1878 р. була заснована Введенська жіноча громада для піклування над вдовами і сиротами.
Цій громаді вона пожертвувала свої будинки і 21 000 руб. 9 березня 1878 р. вона померла в Петербурзі, прийнявши перед смертю постриг з ім’ям Димитрія. Була похована в Олександро-Невській Лаврі, але 7-8 серпня 1878 р. мощі перепоховали в склепі храму Введенської громади в Києві. Після закриття монастиря її останки були перепоховані на Звіринецькому кладовищі та повернуті після відновлення обителі в 1996 р. 8 листопада 2008 р. свята Димитрія канонізована Українською Православною Церквою Московського Патріархату. Дні пам’яті — 26 жовтня (день тезоіменитства), 9 березня (день кончини), 8 серпня (день повернення мощей в обитель). Частка її мощей 26 червня 2009 р. була передана жителям рідного міста Сілістра і зараз зберігається в храмі с. Каліпетрово.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У львівському храмі виявили сумку з підозрілим предметом | 29 жовтня 2017, 10:22 | Надзвичайні ситуації |
У Болгарії встановили пам'ятник київській святій | 29 жовтня 2017, 10:03 | Міжнародні відносини |
Священик УПЦ (МП) освятив центр особливого призначення Чорноморського флоту РФ | 29 жовтня 2017, 09:25 | Релігія і політика |
Влада Житомира хоче віддати 5 га Смоківського парку в постійне користування парафії УПЦ МП | 29 жовтня 2017, 09:09 | Земельні і мaйнові проблеми |
Патріарх Філарет зустрівся з родинами політв’язнів Кремля | 29 жовтня 2017, 08:58 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 29 жовтня 2017, 08:41
Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, Матфея 16:24. Итак, крест Христов - это совсем не страдания, которые уготовил Христос своим ученикам, но жизнь |
- 28 жовтня 2017, 23:57 |
- 28 жовтня 2017, 22:32
И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю, Лука 23:43. Слова Христа о том, что ученик не больше чем учитель никакого отношения к тому, что каждый из Его учеников должен |
- 28 жовтня 2017, 19:37
"Глава держави також зазначив, що «за мирне небо було сплачено надзвичайно високу і страшну ціну — близько 9 мільйонів життів наших співвітчизників»." Разом з тим тут, мабуть, було би варто |
- 28 жовтня 2017, 19:08
"Вибір теми зумовлений численними викликами, такими як міграція багатьох східних католиків до регіонів і країн різних християнських традицій і деномінацій. Східні Католицькі Церкви намагаються |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 23 жовтня 2017, 17:29
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
20 жовтня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 24 жовтня 2017, 13:47
У Кропивницькому збирають підписи під листом щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
Коментарі