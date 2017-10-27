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Глава УГКЦ назвав у Лондоні перешкоду для україно-російського примирення
27 жовтня 2017, 15:47 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Глава Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав (Шевчук) заявив, що УГКЦ вже зараз починає говорити про потребу українсько-російського примирення попри війну між Україною і Російською Федерацією та майже щоденні жертви на сході. Він вказав, що цей процес буде важкий, бо Росія досі “не визнає Україну стороною” можливого діалогу. Про це інформує «Голос Америки».
“Українське суспільство також ще не готове говорити про примирення”, – сказав Предстоятель УГКЦ у Лондоні в середу на зустрічі в Королівському інституті з міжнародних справ Chatham House, бо Україна за його словами “зазнала багато ран і біль ще зростає”.
Верховний Архиєпископ наголосив, що українці ще не "бачать виходу і моменту, коли цей біль – війна – припиниться”.
Перешкодою для діалогу як частини процесу примирення Патріарх Святослав назвав те, що російська сторона фактично не визнає існування української нації і ставить під сумнів українську державу, історію, мову та українську культурну спадщину.
Глава УГКЦ навів приклад особистої розмови з чільним представником Російської Православної Церкви, який вважав за потрібне наголосити на зустрічі кілька років тому, що згідно з “історіософією”, РПЦ українських греко-католиків не існує.
“З політикою, яка заперечує право на існування української нації, української Церкви та держави просувати діалог неможливо”, – сказав Патріарх Святослав, але наполіг, що говорити про примирення і прощати потрібно вже зараз.
Лідер УГКЦ підкреслював, що сучасний проект української держави є мирним і бере за зразок європейську ідею миру.
“Війна на сході України в результаті російської агресії не є етнічним конфліктом. Немає ненависті між росіянами та українцями. Це не релігійний конфлікт. Україна - багатоетнічна і багаторелігійна країна. Йдеться про конфлікт двох проектів, двох бачень нашого майбутнього: просування вперед до європейських принципів, або в минуле”, - в якому, на думку Патріарха Святослава, українцям обіцяли лише підпорядкованість особистості московській наддержаві та повну асиміляцію в “російському світі”.
За його словами, українські солдати на Донбасі переконані, що захищають європейську цивілізацію і право України на участь у “європейському проекті миру”.
Глава УГКЦ вказав на приклад історичного примирення Польщі та Німеччини, важливим кроком, у якому був спільний відкритий лист польських та німецьких релігійних лідерів під гаслом “Прощаємо і просимо прощення”.
Діалог для загоєння історичних ран між Україною та Польщею, на думку Верховного архієпископа, ще не завершений процес, але він пройшов набагато продуктивніший шлях, бо на відміну від Росії польська сторона визнала українську.
УГКЦ підтримує європейські прагнення, сказав Предстоятель, бо проект сучасної Європи - це проект миру, а більшість цінностей і принципів ЄС - це загальнолюдські цінності, які пропагує і Церква.
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