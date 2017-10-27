Патріарх УГКЦ у Лондоні зустрівся з білоруськими греко-католиками

Патріарх УГКЦ Святослав, перебуваючи у Великій Британії з офіційним душпастирським візитом, здійснив візит ввічливості до Апостольського нунція у Великобританії Едварда Адамса.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Вони обговорили соціальну, пасторальну і екуменічну ситуацію в Україні і її наслідки для українців у Великобританії. Глава УГКЦ зазначив Нунцієві, що особливою місією УГКЦ сьогодні є ‒ зцілювати рани, – не лише минулого, але також ті, які спричинені безперервною війною в Україні.

Увечері, 24 жовтня 2017 року, Патріарх Святослав відвідав білоруську греко-католицьку спільноту, де відслужив Божественну Літургію в церкві Святого Кирила Турівського і Всіх святих білоруського народу. Новозбудована церква є першою в Лондоні дерев’яною церквою, збудованою після великої пожежі, яка сталася у 1666 році.

З Предстоятелем УГКЦ співслужили владика Гліб (Лончина), о. Микола Матвіївський і духовенство з Білорусі. Отець Сергій Стасєвич привітав Блаженнішого Святослава в Білоруській місії, зазначивши, що останнього разу Глава Української Церкви їх відвідував у 1970 році. Це був Патріарх Йосиф Сліпий. Від 2014 року Білоруська католицька місія у Великобританії є під омофором владики Гліба (Лончини).

У своїй проповіді Глава УГКЦ говорив про братські зв’язки між Українською Греко-Католицькою Церквою і Білоруською Греко-Католицькою Церквою.

Після Божественної Літургії Блаженніший Святослав відвідав архів, бібліотеку і музей. Бібліотека названа в честь Франциска Скарина, білоруського і східно-словянського піонера видавничої справи.

Нагадаємо, що 1 жовтня 2017 року Глава УГКЦ в Мінську відвідав парафію Святого Йосифа Білоруської Греко-Католицької Церкви. «Сьогодні тим сильним словом до вас, яке я прагну вам привезти з України, є те, що ваша мати – Київська Церква – не забуває своїх дітей. Ваша Церква-мати відчуває материнський обов’язок супроти вас», − звернувся тоді Блаженніший Святослав до учасників спільної молитви.