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Патріарх Філарет і перший секретар Посольства Канади в Україні говорили про опір російській агресії
19 жовтня 2017, 12:45 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
12 жовтня 2017 року в синодальній залі Київської Патріархії Патріарх Філарет зустрівся з першим секретарем Посольства Канади в Україні Пітером Янурою, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ КП.
Предстоятель Київського Патріархату під час зустрічі зазначив, що в Канаді велика українська діаспора, яка робить обидві країни ще більш дружніми та рідними. Він подякував канадійцям за підтримку України не лише в часи нинішньої російської агресії, але й упродовж усієї історіі незалежності України.
Патріарх Філарет розповів про сучасну соціальну-політичну ситуацію в Україні, зокрема ситуацію на Донбасі: "Путін не може нині перемогти українську армію на Донбасі. Ви бачите, що лише третя частина Донбасу є окупованою, далі він просунутися не може. Хоче, але не може. Чому так відбувається? Тому, що наше військо вже сильне і не дає можливості агресору пройти далі", – сказав патріарх Філарет.
Гість погодився з тезою предстрятеля УПЦ Київського Патріархату. На підтвердження слів патріарха дипломат Пітер Янура навів приклад зі спільних канадсько-українських навчань на полігоні у м. Яворові й, зокрема, сказав: "Канадські вояки розповідають, що це не вони навчають українців, а українці навчають їх, бо в них є бойовий досвід, як воювати в реальній війні".
"Саме цей дух, який є в українців - нездоланний і він є гарантією перемоги. Бо якщо людина буде мати сумнів у своїй меті, то вона вже програла. Чому наша армія перемагає? Бо вона має міцну віру та боронить рідну землю, а не загарбує чужу. Моральний дух підтримувати покликана справжня рідна національна Українська Церква. Тому Верховна Рада, Президент, і Міністерство оборони України, РНБО законодавчо запровадили інститут капеланського служіння. Тепер наші капелани відіграють дуже важливу роль, бо вони укріпляють віру воїнів. Це все не на пустому місці. Є чимало факторів, які свідчать, що Україна, за підримки демократичного світового співтовариства, обов'язково переможе", – сказав Філарет.
Перший секретар Посольства Канади в Україні відзначив тверду віру патріарха в перемогу України й краще майбутнє своєї країни й наголосив, що на це орієнтуються не тільки українці, але й закордоном. Іноземний дипломат відзначив, що авторитетна думка патріарха Філарета та великий духовний і життєвий досвід цінується і поза межами України.
Також під час зустрічі було обговорено такі проблеми України як корупція та несправедливість у судах. Патріарх Філарет зазначив, що сьогодні в Україні ведеться боротьба з корупцією. Також він відповів на запитання Пітера Янури щодо діяльності УПЦ (МП) й наголосив, що ця Церква на сьогодні незворотньо втрачає свою силу та вплив.
Наприкінці зустрічі патріарх Філарет подарував гостеві нові друковані видання Київської Патріархії.
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