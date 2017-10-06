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Глава УГКЦ у Римі вручив Нагороди примирення Капітули польсько-українського поєднання
14 жовтня 2017, 09:42 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
12 жовтня у каплиці Української папської колегії Святого Йосафата відбулася урочиста церемонія вручення відзнаки Капітули польсько-українського поєднання. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Розпочалося святкове дійство привітанням ректора колегії о. Луїса Касьяно, ЧСВВ, учасників урочистості – Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, кардинала Леонардо Сандрі, Архиєпископа Циріла Василя, представників дипломатичного корпусу України і Польщі, представників радіо Ватикану та всіх гостей.
Після слів привітання ректора Блаженніший Святослав очолив молитву чотирма мовами – українською, польською, італійською та англійською. У зверненні до присутніх Предстоятель УГКЦ зазначив, що тридцять років тому в Римі представники Синоду УГКЦ та Польської Єпископської Конференції не лише підписали Декларацію про взаємне прощення, а й розпочали духовний шлях примирення між двома народами. Блаженніший Святослав, зокрема, підкреслив величезний внесок у цей процес святого папи Івана Павла ІІ.
Після цього відбулося саме вручення нагород-статуеток, що зображають дві квітки: мак і волошку. Вони символізують український і польський народи. Цієї нагороди вдостоїлися Конгрегація для Східних Церков та три секції радіо Ватикану – українська, польська і словацька.
Конгрегація для Східних Церков нагороджена за підтримку цінностей, що об’єднують народи для побудови спільного майбутнього, у гармонії зі словами св. Івана Павла ІІ: «Нехай завдяки очищенню історичної пам’яті всі будуть готові вище ставити те, що єднає, ніж те, що роз’єднує, щоб разом будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, на братній співпраці та автентичній солідарності»».
Редакція Ватиканського радіо (польська, українська та словацька секції) нагороджена за об’єктивну передачу інформації і за пропагування міжкультурного діалогу в Центрально-Східній Європі, перемагаючи стереотипи та взаємні упередження.
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