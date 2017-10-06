Святого Івана Павла ІІ проголошено покровителем польсько-українського примирення

У Римі молебнем до святого Йосафата на гробі святого Івана Павла ІІ в базиліці святого Петра у Ватикані 11 жовтня 2017 року розпочались урочистості з нагоди вручення Нагороди примирення 2017 Капітули польсько-українського поєднання.

За повідомленням Радіо Ватикану, молебень відслужено українською, польською, англійською та італійською мовами.

Молебень очолив Глава УГКЦ Патріарх Святослав (Шевчук). Блаженніший Святослав урочисто проголосив святого Івана Павла ІІ небесним покровителем «духовного шляху польсько-українського примирення».

З Патріархом Святославом співслужили о-др. Стефан Батрух, душпастир УГКЦ з Любліна, що очолює Фундацію духовної культури пограниччя, та о. Ґенезій Віомар, ЧСВВ, Протоархимандрит Василіянського Чину святого Йосафата.

У проповіді Глава УГКЦ згадав шляхи польсько-українського примирення, започатковані Папою Іваном Павлом ІІ, зокрема, 30-ту річницю зустрічі в Римі представників Єпископату Польщі та Синоду Греко-Католицької Церкви (8 та 17 жовтня 1987р.), під час якої, вперше після ІІ Світової війни, офіційно проголошено Декларацію про польсько-українське прощення та примирення.

Капітула польсько-українського поєднання була створена 2000 року з благословення Блаженнішого Любомира Гузара та Митрополита Перемисько-Варшавського, архиєпископа Йоана Мартиняка й Кардинала Генрика Ґульбіновіча, при Екуменічному домі соціальної допомоги Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії в Пралківцях (Польща).

Мета її створення – розробити нову модель польсько-українських стосунків і поширювати цінності, які єднають ці два народи. До її складу входить багато відомих особистостей з України й Польщі, а також представники греко-католицького й римо-католицького єпископатів.

Капітула нагороджує особистості та установи, які своєю діяльністю включаються в процес порозуміння між народами Центрально-Східної Європи, в особливий спосіб, між поляками та українцями. Першу нагороду – статуетку сплетених квітів волошки й маку, які символізують народи, поєднані спільною історією, – було вручено Папі Іванові Павлові ІІ у Ватикані, чергову у 2001 р. під час Його візиту до України. Волошка та мак ростуть поряд, з однієї землі, і часом мають переплетене коріння, що символізує стосунки поляків і українців. Коли представники секретаріату Почесної капітули зустрічалися у Ватикані з Папою Іваном Павлом ІІ, вручаючи йому нагороду, Святіший Отець пожартував: «Звідки ви знаєте, кому яка квітка належить?»

Починаючи з 2003 року нагородами Капітули польсько-українського примирення були удостоєні ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Іван Вакарчук і професор Єжи Ключковський, відомі історики й публіцисти Микола Рябчук і Яцек Куронь, а також українсько-польський батальйон, що виконує миротворчу місію у колишній югославській провінції Косово, журналіст Павел Смоленські й історик мистецтва Іван Возницький, колишній міністр закордонних справ РП Даніель Ротфельд та академік Національної академії наук України Ярослав Ісаєвич, а також редакційні колективи «Тиґодніка повшехного» з Кракова та «Критики» з Києва, відомий польський режисер Єжи Гоффман і визначний український актор Богдан Ступка та інші журналісти, суспільні діячі, історики, режисери, артисти, редакції газет, культурні установи, президія Конференції Єпископату Польщі, католицькі інформаційні агентства.