- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
На Личаківському цвинтарі у Львові впорядкують могили польських журналістів
7 жовтня 2017, 11:48 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Журналісти з Ряшева впорядкують та інвентаризують могили польських колег перед Днем Усіх Святих. Про це повідомляє Польське радіо.
Журналісти ряшівських ЗМІ протягом тижня, що передуватиме Дню Усіх Святих, будуть порядкувати та інвентаризувати могили польських журналістів, похованих у XIX та у першій половині XX століття на Личаківському кладовищі у Львові.
Захід організовує відділ Асоціації польських журналістів у Ряшеві.
«Могили львівських журналістів порядкуємо та ремонтуємо від 2009 року. В результаті цієї акції у попередні роки було знайдено понад 70 могил. Щороку вдається знаходити наступні», - сказав Анджей Клімчак з ряшівського відділу Асоціації польських журналістів.
Клімчак звернув увагу, що «метою поїздок на Личаківський цвинтар є пошук та інвентаризація довоєнних могил польських журналістів, їхнє порядкування перед святом Усіх Святих та підготовка описів могил, які потрібно відремонтувати».
«Цьогоріч співорганізатором є ряшівський відділ Інститут національної пам’яті. Історики підготують лекцію про журналістську активність довоєнного Львова. ЇЇ прочитають для польських та українських журналістів, а також польської меншини у Львові», - додав Клімчак.
Поїздка до Львова запланована протягом останнього вікенду жовтня.
Відкритий у 1786 році Личаківський цвинтар є одним з найстарших нині існуючих кладовищ в Європі. Там спочиває, зокрема, багато відомих поляків – Марія Конопницька, Ґабріела Запольська, Артур Ґроттґер, Северин Ґощинський, Казімєж Бартель, Стефан Банах.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Найкращі «Репортери надії в Україні» отримали нагороди | 7 жовтня 2017, 14:06 | Релігія та культура |
На клопотання мусульман торговельні мережі України організують «Полиці халяль» | 7 жовтня 2017, 12:25 | Іслам |
У Києві стартував ХV Міжнародний фестиваль православного кіно "Покров" | 7 жовтня 2017, 12:16 | Релігія та культура |
Собор РПЦ розглянне загальноцерковне прославлення святих, канонізованих в УПЦ (МП) | 7 жовтня 2017, 12:09 | УПЦ (МП) |
В РПЦ два нових святих | 7 жовтня 2017, 12:01 | Московський Патріархат |
Останні коментарі
- 7 жовтня 2017, 12:37 |
- 6 жовтня 2017, 22:19
Як зрозуміти фразу "Мы будем сильным народом, только если каждый житель страны — украинец, немец, русский — будет ее настоящим гражданином... и будет принимаем украинским правительством" |
- 6 жовтня 2017, 22:01
До "І за цих обставин архієпископ міг би звернути увагу, що в українському праві християнські церкви, як суб’єкт права і власник відсутні". Перегляньте склад службовців канцелярії |
- 6 жовтня 2017, 21:55
Потрібно декому запам'ятати слова Понтифіка і ними керуватися: "Kiedy całe niebo jest zachmurzone, to błogosławieństwem jest ten, który umie mówić o słońcu. Taki właśnie jest prawdziwy |
- 6 жовтня 2017, 16:24
Архієпископ правий, особливо про храми, власність, моральне право і згоду на храми. Але вина в такому стані речей лежить на всіх християнських конфесіях в тому числі і на римо-католиках. Джерелом |
Популярні статті місяця
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 6 жовтня 2017, 22:19
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
Коментарі