На Личаківському цвинтарі у Львові впорядкують могили польських журналістів

Журналісти з Ряшева впорядкують та інвентаризують могили польських колег перед Днем Усіх Святих. Про це повідомляє Польське радіо.

Журналісти ряшівських ЗМІ протягом тижня, що передуватиме Дню Усіх Святих, будуть порядкувати та інвентаризувати могили польських журналістів, похованих у XIX та у першій половині XX століття на Личаківському кладовищі у Львові.

Захід організовує відділ Асоціації польських журналістів у Ряшеві.

«Могили львівських журналістів порядкуємо та ремонтуємо від 2009 року. В результаті цієї акції у попередні роки було знайдено понад 70 могил. Щороку вдається знаходити наступні», - сказав Анджей Клімчак з ряшівського відділу Асоціації польських журналістів.

Клімчак звернув увагу, що «метою поїздок на Личаківський цвинтар є пошук та інвентаризація довоєнних могил польських журналістів, їхнє порядкування перед святом Усіх Святих та підготовка описів могил, які потрібно відремонтувати».

«Цьогоріч співорганізатором є ряшівський відділ Інститут національної пам’яті. Історики підготують лекцію про журналістську активність довоєнного Львова. ЇЇ прочитають для польських та українських журналістів, а також польської меншини у Львові», - додав Клімчак.

Поїздка до Львова запланована протягом останнього вікенду жовтня.

Відкритий у 1786 році Личаківський цвинтар є одним з найстарших нині існуючих кладовищ в Європі. Там спочиває, зокрема, багато відомих поляків – Марія Конопницька, Ґабріела Запольська, Артур Ґроттґер, Северин Ґощинський, Казімєж Бартель, Стефан Банах.