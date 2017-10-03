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Учасники конференції ОБСЄ в Києві проаналізували релігійну ситуацію в Україні
4 жовтня 2017, 13:13 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Українські громадські активісти, політики та іноземні експерти обговорили проблематику людського виміру безпеки в Україні.
Конференція відбулася в Києві 26-27 вересня за ініціативи Бюро з питань демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Дискусії тривали відносно питань комплексного та спільного реагування на злочини на ґрунті, в тому числі, відносно зміцнення коаліції між організаціями громадянського суспільства та органами влади в Україні, зміцнення демократичних інститутів і сприяння демократичному врядуванню, а також ролі громадянського суспільства, в тому числі церков і релігійних організацій, у захисті та відстоюванні прав людини в Україні.
У межах конференції відбувся спеціальний захід, присвячений питанням свободи релігії та віросповідання в Україні. Його метою було проаналізувати стан виконання рекомендацій, підготовлених учасниками навчальних семінарів у Вінниці, Одесі та Києві, які відбулися у 2015-2016 роках за сприяння БДІПЛ ОБСЄ.
Аналітичну доповідь з цього приводу представив виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим Васін. Своє бачення релігійної ситуації в Україні представив директор Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури України Андрій Юраш. Про навчальні проекти БДІПЛ в Україні розповіла співробітник Бюро Ділноза Сатарова.
Спікери заходу відповіли на питання присутніх. Серед них – зауваження до законопроектів № 4128 та № 4511, а також актуальність навчальних заходів з питань свободи віросповідання для українських суддів.
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