РПЦ оскаржує у Держдепу США обмеження свобод в Росії і критикує Україну

4 жовтня 2017, 13:00 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Держдеп_США.jpgМосковська Патріархія направила лист на ім'я держсекретаря США Рекса Тіллерсона в зв'язку з доповіддю Держдепартаменту США про обмеження релігійних свобод в Росії, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на РИА "Новости".

"Лист направлено в посольство США для передачі адресату", - сказав 29 вересня заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків (ВЗЦЗ) Московського Патріархату архимандрит Філарет (Булеков), уточнивши, що мова йде не про "відкритий лист".

За його словами, після отримання Держсекретаріатом тексту листа ВЗЦЗ повідомить на своєму сайті "про основні позиції Російської Церкви щодо доповіді, представлені в листі".

Раніше завідувач сектором міжрелігійних контактів Відділу зовнішніх церковних зв'язків (ВЗЦЗ) МП священик Дмитро Сафонов повідомив на прес-конференції, що РПЦ готує лист на ім'я Тіллерсона в зв'язку з "заангажованою доповіддю" Держдепартаменту США про нібито утиски релігійних свобод в Росії і «повним ігноруванням Вашингтоном гонінь на УПЦ (Московського Патріархату) в Україні».

Щорічну доповідь Держдепу США про релігійні свободи у світі опублікували в серпні. У доповіді, як відзначали в ВЗЦЗ МП, зокрема, "не згадані численні випадки підпалів храмів, побиття священиків і ті законопроекти, які сьогодні в Україні готуються до прийняття, - абсолютно дискримінаційні по відношенню до всіх релігійних об'єднань, які не мають центрів в Україні".

 

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теги до статті:Держдепартамент США,РПЦ
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 4 жовтня 2017, 15:41

      Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте, Матфея 10:8. Что же видим на самом деле? Вместо животворящего Духа Святого вокруг церкви

    • enzian | 4 жовтня 2017, 12:29

      Москвославні здіймуть такий вереск, що Кличко не насмілиться.

    • enzian | 4 жовтня 2017, 12:27

      Якби ця церква була українською, фестиваль мав би назву "Покрова".

    • Василий Петров | 2 жовтня 2017, 09:01

      И блажен, кто не соблазнится о Мне, Матфея 11:6. Молитва Отче наш, нам говорит: Христос как посланник и Сын Бога Отца спустился с Небес исправить ветхозаветные заповеди и т.о. дать нам на земле жизнь

    • Василий Петров | 1 жовтня 2017, 22:55

      Итак, если церковь, вместо, чтобы исполнять волю Христа и давать нам возможность посредством веры в Него не болеть и не умирать, но жить вечно, наоборот приучает нас к мысли, что мы должны умереть

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