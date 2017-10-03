РПЦ оскаржує у Держдепу США обмеження свобод в Росії і критикує Україну

Московська Патріархія направила лист на ім'я держсекретаря США Рекса Тіллерсона в зв'язку з доповіддю Держдепартаменту США про обмеження релігійних свобод в Росії, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на РИА "Новости".

"Лист направлено в посольство США для передачі адресату", - сказав 29 вересня заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків (ВЗЦЗ) Московського Патріархату архимандрит Філарет (Булеков), уточнивши, що мова йде не про "відкритий лист".

За його словами, після отримання Держсекретаріатом тексту листа ВЗЦЗ повідомить на своєму сайті "про основні позиції Російської Церкви щодо доповіді, представлені в листі".

Раніше завідувач сектором міжрелігійних контактів Відділу зовнішніх церковних зв'язків (ВЗЦЗ) МП священик Дмитро Сафонов повідомив на прес-конференції, що РПЦ готує лист на ім'я Тіллерсона в зв'язку з "заангажованою доповіддю" Держдепартаменту США про нібито утиски релігійних свобод в Росії і «повним ігноруванням Вашингтоном гонінь на УПЦ (Московського Патріархату) в Україні».

Щорічну доповідь Держдепу США про релігійні свободи у світі опублікували в серпні. У доповіді, як відзначали в ВЗЦЗ МП, зокрема, "не згадані численні випадки підпалів храмів, побиття священиків і ті законопроекти, які сьогодні в Україні готуються до прийняття, - абсолютно дискримінаційні по відношенню до всіх релігійних об'єднань, які не мають центрів в Україні".