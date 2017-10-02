Угорщина виділяє кошти для російських храмів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заклав у бюджет понад 2,4 млрд угорських форинтів, що дорівнює приблизно 9 млн доларів США, для будівництва російських православних церков повідомляє Reuters.

Політичні аналітики зауважують, що державні гроші виділять Будапештсько-Угорській єпархії РПЦ, в складі якої 12 парафій. Згідно з останнім переписом населення, в країні проживає всього лише 2356 вірних Московської Патріархії. Домінуючої конфесією тут є католицизм, вірних Святого Престолу в Угорщині понад 10 мільйонів.

Орбан підписав відповідний указ ще 1 лютого, за день до того, як він приймав візит Путіна у Будапешті. Це була їхня четверта зустріч за останні два роки. Російський президент повторив візит 28 серпня і у той же день Орбан додатково виділив 1,2 млн доларів для РПЦ.

Хоча для Будапешту це суми невеликі, проте деякі аналітики вважають, що фінансування РПЦ за рахунок державного бюджету значно зміцнить російсько-угорські відносини.

«Цей крок, з одного боку, є жестом уваги для Володимира Путіна та російської меншини в Угорщині, проте насправді показує реальний вплив Росії на Угорщину» – заявив Петро Креко, директор аналітичного центру «Політичний капітал».

Зближення Угорщини з Росією викликає занепокоєння в інших країн-членів ЄС, які, навпаки, створюють відомства для протидії впливу Кремля. Роль Угорщини в ЄС деякими аналітиками сприймається підозріло, адже Будапешт активно пропагує зняття економічних санкцій, введених після анексії Криму Росією, мовляв це завдає шкоди торгівлі.

Торгівельні зв’язки між Росією та Угорщиною включають угоду про газове постачання з «Газпромом» та угоду щодо фінансування та будівництва Росією атомної електростанції. Будівництво має розпочатися наступного року. У лютому ж цього року Орбан заявив, що Угорщина хоче «відкритих і прозорих» відносин з Росією.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, у відповідь на питання церковних дотацій заявив: «Ми дуже тісно співпрацюємо з усіма Церквами». На потреби усіх інших конфесій разом узятих було виділено 11 млрд форинтів або ж 41,8 млн доларів.

Андрас Рац, доцент Католицького університету Петера Пазманя, вважає, що сторони мають отримують різну користь від таких відносин. «Співпраця прагматична для обох сторін: угорський уряд хоче в першу чергу економічної вигоди, тоді як російська влада має переважно політичні та стратегічні мотиви, що, звичайно, включає в себе створення довгострокового стратегічного економічного становища».

Переклад Дмитра Горєвого.