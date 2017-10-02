Вперше за столітню історію Глава УГКЦ відслужив Літургію в столиці Білорусі

Напевно, останній раз Митрополит Київський, Глава нашої Церкви, міг молитися зі своїми людьми на цій землі сотні років тому, ще до ліквідації УГКЦ в Російській імперії.

Навіть мій великий попередник праведний митрополит Андрей Шептицький не мав такої можливості відслужити Архиєрейську Божественну Літургію тут, на цих землях. Я вже не згадую про роки комуністичного переслідування, де про нашу Церкву не можна було навіть згадувати. А сьогодні це стається: саме нам Господь Бог дав цю благодать і для нас, разом із нами, чинить це чудо, на яке чекали цілі покоління греко-католиків Білорусі. Про це сказав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 1 жовтня під час проповіді на Архиєрейській Літургії, молячись з парафією Святого Йосифа в Мінську.

Разом з Блаженніший Святославом спільно молилися о. архимандрит Сергій Гаєк, Апостольський візитатор для греко-католиків Білорусі, о. мітрат Василь Говера, Апостольський делегат для греко-католиків у Казахстані і Середній Азії, та священики Білоруської Греко-Католицької Церкви. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Мені особливо зворушливо й трепетно стояти на цій мінській землі, звідки походить митрополит Михайло Рагоза, митрополит «Берестейського єднання», який саме звідси, з монастиря з-під Мінська, був обраний на Митрополита Київського. А він потім, як очільник Київської Церкви відновив єдність Київської митрополії з Римським апостольским престолом. Ця земля дихає історією, але найбільше ця земля дихає Святим Духом, Божою присутністю, тою силою, яка ніколи не залишає тих, які про цю силу просять і моляться», − вів далі проповідник.

«Сьогодні, повірте мені, гадаю, що тим сильним словом до вас, яке я прагну вам привезти з України, є те, що ваша Мати – Київська Церква не забуває своїх дітей. Ваша Мати-Церква відчуває материнський обов’язок супроти вас», − звернувся Блаженніший Святослав до вірних.

Він розповів, що цими днями до Мінська приїхали глави Католицьких Єпископських Конфренцій Європи: «Ми три дні зустрічалися із очільниками вашої держави, представниками духовенства та найбільша тема, про яку ми говорили, це молодь в сучасному світі і те, як Церква сьогодні може послужити молоді і передати їй віру в Бога. Нашим найбільшим завданням є навчити наших дітей, нашу молодь молитися. Бо так, як людина молиться, так вона і вірить, як вона молиться, так вона і живе. Якщо людина навчиться з Богом спілкуватися в молитві, вона навчиться спілкуватися з людьми. Якщо відкриє таємницю присутності Бога поруч себе, то зможе відкрити очі і побачити присутню поруч живу людину», − додав він.

Глава Церкви наголосив, що приїхав до Мінська ще й тому, аби разом із вірянами відсвяткувати 380-літній ювілей блаженної кончини великого подвижника Київської унійної Церкви Йосифа Велямина Рутського. «Ця земля дала великого мужа, який, можливо, на століття випередив свій час. Бо йому належала ідея примирення Русі із Руссю. І ця ідея, можливо, цими днями сповнилася в Мінську. Бо Православний Митрополит Павло запросив нас всіх, католицьких єпископів, до свого храму і свого дому. Про це молився Йосиф Велямин Рутський, бо йому належала ідея єдиного патріархату Унійної Церкви, оновлення монашого життя в Церкві. Завдяки йому ми цього року святкуємо 400-літній ювілей оновлення, відродження монашества Київської Церкви у Василіянському чині», − додав Блаженніший Святослав.

Після завершення Літургії Глава УГКЦ висловив слова вдячності о. Сергію Гаєку за його невтомне багатолітнє служіння для греко-католиків Білорусі. У відповідь о. Сергій подарував Блаженнішому Святославу портрет митрополита Йосифа Велямина Рутського і просив про молитовну пам'ять за греко-католиків Білорусі.