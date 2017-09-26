Глава УГКЦ у Мінську бере участь в пленарній зустрічі Ради Єпископських Конференцій Європи

З 27 вересня по 1 жовтня у Мінську (Білорусь) проходить щорічна Пленарна асамблея Ради Єпископських Конференцій Європи. Головною темою зустрічі є тема молоді та підготовка до папського Синоду на цю тему у 2018 році. Синод УГКЦ представляє Патріарх Святослав, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Учасники асамблеї зустрілися з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Однією з головних тем зустрічі була тема війни в Україні. Глава УГКЦ подякував Президенту Білорусі за підтримку України та наголосив на необхідності дотримання Мінських домовленостей для відновлення миру в Україні та її територіальної цілісності, дотримання міжнародного права, припинення вогню, виведення іноземних військ та продовження політичного процесу вирішення конфлікту.

Олександр Лукашенко пообіцяв єпископам Європи, що Білорусь буде продовжувати робити все можливе для відновлення мирного життя на українській землі. Окрім цього Блаженніший вказав на присутність Греко-Католицької Церкву в Білорусі та її життєву потребу розвиватись на рівні з іншими конфесіями.

Після зустрічі з Президентом Білорусі очільники єпископських конференцій Європи відвідали греко-католицьку громаду. Блаженніший Святослав очолив спільну молитву в головному храмі місцевої греко-католицької громади.

Учасники Пленарної асамблеї також відвідали кафедральний собор Православної Церкви та зустрілись із Митрополитом Мінським Павлом. Після обіду в приміщенні міської влади Мінська розпочалась перша робоча сесія. Архієпископ Габор Пінтер, Апостольській нунцій в Білорусії, зачитав привітального листа від Святішого Отця Франциска. Учасників асамблеї прівітав також перший прем’єр-міністр Білорусі Василь Жарко та Андрій Шорець, мер Мінська.

Додамо, що зустріч президентів Єпископських Конференцій Європи проходить у Мінську у час, коли білоруський народ святкує ювілеї 950-річчя своєї столиці і 500-річчя друку першої Біблії білоруською мовою. Головні ієрархи Європи будуть обговорювати тему євангелізації молоді як майбутнього Церкви та побудови “спільного європейського дому”.