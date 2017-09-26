Президент Франції зустрівся з єпископом УГКЦ Борисом (Ґудзяком)

26 вересня 2017, 12:11 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент Франції Емманюель Макрон ввечері 25 вересня зустрівся з єпископом УГКЦ, головою єпархії святого Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду у Франції Борисом (Ґудзяком).

Про це на своїій сотрінці у Фейсбуці повідомив владика Борис.

«Тема: Соціологія і антропологія України і пост-радянського простору». – зазначив єрарх.

 

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теги до статті:Борис (Ґудзяк),Еманюель Макрон,УГКЦ у Франції
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    Останні коментарі

    • Реналь Религиус | 26 вересня 2017, 13:47

      Пустишка, повна не компетентність

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:13

      А денисенко з порошенком) та ти привий як ніколи! Краще б як БМО - служили Богу та людям.

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:10

      Пан Єленський вже не один раз показав свою предвзятість та некомпетентність в Релігійному житті України(лавнозвісні закони та заяви в бік УПЦ), а ще й подача матеріалу від такого маргінала як пані

    • Оленка | 26 вересня 2017, 00:56

      Враження таке, наче цьому автору робити вже немає чого. А те, що Церква від держави відділена - він знає? Та хоч би Піднебесною єпархією себе назвали - вам яке діло?

    • mischa | 25 вересня 2017, 18:40

      Якщо РПЦ тіно співпрацює з путіннським режимом то яке там служіння Богу.

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