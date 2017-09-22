Депутати Європарламенту і Рада Церков обговорили роль релігії в суспільстві

Конференція на тему «Роль релігії в європейській інтеграції – з перспективи України та Європейського Союзу» відбулася в Києві за участі депутатів Європарламенту та членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Обговорення відбулося 18-19 вересня у приміщенні МЗС України, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Іноземні гості представляли групу Європейської народної партії (EPP) в Європейському Парламенті. Їх візит до Києва став відповіддю на діалогову ініціативу Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, делегація якої відвідала європейські інституції у Страсбурзі у травні цього року.

На адресу конференції надіслав вітання Президент України, яке зачитав заступник голови Адміністрації Президента України Ростислав Павленко. Також вітання надіслали перший заступник Міністра культури України Світлана Фоменко, співголова Комітету парламентської асоціації Україна–ЄС депутат Європарламенту Даріуш Росаті. Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій присутніх привітав Головуючий шейх Ахмед Тамім, голова Духовного управління мусульман України.

В дискусії взяли участь і українські парламентарі – Микола Княжицький, Павло Унурян, Іван Крулько, Олег Березюк, Віктор Єленський, експерти громадських організацій – керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера Габріеле Бауманн та голова правління Інституту релігійної свободи Олександр Заєць, а також Генеральний секретар Конференції Європейських Церков Хейккі Хуттенен та Генеральний секретар Комісії католицьких єпископатів Європейського Співтовариства (COMECE) Олівер Рок’юіллон.

Учасники конференції розмірковували про суть європейських цінностей і засадничих принципів, про роль релігії в суспільному житті, про духовне і соціальне служіння українських церков мігрантам, про важливість забезпечення свободи релігії та вираження поглядів у процесі протидії дискримінації, про важливість захисту сім’ї та шлюбу як основи суспільства, тощо.

“Ми зацікавлені у співпраці з Європейським Парламентом задля привнесення духовного відродження до країн Європи”, – зазначив Патріарх Філарет, предстоятель УПЦ Київського Патріархату.

Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук наголосив, що релігія не є приватною справою, і віру не можна обмежити до суто приватного вжитку, як це робилося в СРСР. На його переконання, церкви відіграють важливу роль у розбудові демократичної та європейської України.

“Громадянське суспільство, невід’ємною частиною якого є церкви, є ініціатором і провідником багатьох змін в Україні. Корупція – це гріх проти суспільного блага, тому церкви активно виступають за її викорінення”, – підкреслив Верховний Архієпископ УГКЦ.

Співголова Робочої групи з міжкультурних зв’язків та міжрелігійного діалогу ЄНП в Європейському парламенті Ян Олбрихт відзначив унікальну роль Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка за рівнем діалогу та співробітництва між конфесіями немає аналогів у Європі.

“Свобода релігії – це не одне й те саме, що й свобода від релігії. Ми усвідомлюємо те, що церкви відіграють важливу роль у розвитку громадянського суспільства, подоланні багатьох соціальних проблем і державотворенні. Про важливість всебічного забезпечення свободи віросповідання та дотримання моральних аспектів у процесі законотворчості ми, християнські демократи, завжди наголошуємо нашим опонентам в Європарламенті. У нас постійно відбуваються дискусії щодо багатьох аспектів, які стосуються публічного вираження віри, сімейної політики, свободи вираження поглядів”, – зауважив пан Олбрихт.

Він відверто поділився своїми спостереженнями щодо дебатів в Європейському Парламенті, які стосуються ролі релігії в суспільстві. Зокрема, за його словами, ставлення до проблематики ЛГБТ, гендерної ідеології, абортів, евтаназії не є однозначним, а ініціативи в цій сфері часто мають крайнощі, зазіхаючи на свободу совісті та свободу вираження поглядів. Тому і Україна, і дійсні члени ЄС мають надалі працювати над тим, щоб сформулювати збалансовану політику, яка б відображала і прихильність до релігійної свободи, і могла б відповідати на виклики сучасності.

“Вивчення цінностей має відбуватися ще в школі. Важливо навіть пояснювати молоді практичну прагматичну користь від дотримання християнських цінностей в повсякденному житті”, – сказав Олег Березюк, керівник парламентської фракції «Самопоміч».

Народний депутат України Павло Унгурян нагадав про проблематику кримінального переслідування священнослужителів у деяких країнах ЄС за критику одностатевих стосунків на підставі Священного Писання. Він наголосив, що така практика є неприпустимою, оскільки порушує фундаментальне право людини на свободу віросповідання та свободу вираження поглядів.

Водночас, парламентар Віктор Єленський запропонував Всеукраїнській Раді Церков розширити свій міжнародний вплив і створити власне представництво при європейських структурах.

Як повідомлялося, у травні 2017 року делегація Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій відвідала Страсбург та провела низку зустрічей на високому рівні Європейському Парламенті, Раді Європи та Європейському Суді з прав людини.